李昇基10日发行正规7辑《THE PROJECT》

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李昇基第7张正规专辑《THE PROJECT》确定于10日同时在线上、线下发行。日前专辑封面提前曝光，引发歌迷关注。

新专辑《THE PROJECT》是李昇基时隔5年再次回归歌手身份正式发行的音乐作品，共收录了9首歌曲。上月15日专辑收录歌曲之一、由尹钟信负责制作的《寻常的男人》提前公开，歌曲以接受分手事实的平静的歌词内容开头，旋律感人，李昇基的演唱也保持了一如既往地深情，因此收获了不少人气。

《THE PROJECT》由勇敢的兄弟、NELL等国内优秀的音乐人参与制作，在确保保持较高的大众性的同时，也有着很高的完成度。主打歌《会对你好》也是李昇基再度与勇敢的兄弟合作。歌曲是摇滚抒情曲风，展现李昇基更加稳定的唱功。

此外，新专辑还特别收录了李昇基2004年出道后发行的专辑中的优秀“遗珠”，在经过实力派音乐人的重新编曲、李昇基的重新演绎后，将为大众带来全新的听觉感受。

提前公开的新专辑封面以蓝天为背景，李昇基侧面望向远方的日出，与新专辑所要表达的情感相吻合，透露出淡淡的哀伤。

《THE PROJECT》将于12月10日正式发行。