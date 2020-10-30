B1A4、OH MY GIRL、ONF为高考考生加油

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12月3日韩国迎来了一年一度的高考，WM娱乐旗下艺人组团为考生加油。

WM娱乐高考前一天在官方社交平台中上传了为2021年度大学修学能力考试考生加油的视频。视频中，旗下艺人B1A4、OH MY GIRL、ONF等为考生送上了祝福。

B1A4成员说：“天气真的变冷了，时间过得好快。2020年大家有了太多的担忧。一直努力备考的考生们真的辛苦了。希望大家以平静的心态发挥实力，考出让自己不会后悔的结果，我们支持你们。全国考生们加油！”

OH MY GIRL成员说：“随着高考的日期临近，相信很多考生多少会有些担心吧。但是大家要相信自己付出的努力，希望大家能把一直以来学到的都用上。天气很冷，大家要穿得暖一些，而且在非常时期，也要注意卫生，保持住健康的身体状态，我们祝愿大家都能取得好的成绩。”

ONF成员说：“马上就要考试了，准备了很久的各位考生可能会很紧张吧？希望大家放轻松，沉着应对，发挥出自己的实力。天气变冷了，大家要注意保暖，也一定要遵守防疫准则。我们为一直努力的考生们送上祝福，希望大家以最好的状态，取得好成绩。”