BTS狂扫2020MAMA8大奖项 成最大赢家

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防弹少年团（以下称BTS）在2020MAMA颁奖礼上加封八冠王，成为最大赢家。





6日晚，在首尔举行了2020MAMA颁奖典礼，今年的颁奖礼因为受到疫情扩散影响，自开办以来首次改成线上直播颁奖。在本届颁奖礼上，BTS凭借今年发行的新专辑《Map of the Soul:7》与热曲《Dynamite》荣膺“最佳年度歌手”、“最佳年度歌曲”、“最佳年度专辑”、“年度全球偶像”、“最佳音乐录影带”、“最佳舞蹈表演男团”、“最佳男团”等8个奖项，笑傲2020MAMA。





尤其是在获得“最佳年度专辑奖”时，智旻（JIMIN）发表领奖感言表示：“非常感谢阿米。SUGA手术后正在康复中获此殊荣，所以暂时叫了他。”这时，SUGA通过智旻的手机发表感言说：“感谢阿米给我们‘最佳年度专辑奖’。这是我们在美国努力准备的专辑，感谢众人的厚爱，尤其是能荣获‘最佳年度专辑奖’，真的很开心。”SUGA接着还表示：“我正在致力于康复中，所以请大家放心。虽然本次未能出席颁奖礼，可我的心始终与组合在一起。”