职业：演员

生日：1991年5月6日

身高：168cm

血型：A型

学历：韩国艺术综合学校表演系

出道作品：音乐剧《少年维特之烦恼》（2012）





安恩真从小便希望成为一名音乐剧演员，2012年她实现了童年愿望，参演音乐剧《少年维特之烦恼》，开始了自己的表演之路。





安恩真毕业于韩国艺术综合学校，在校期间学习的是表演，与演员金高恩、朴素谈是同学，而生活中安恩真与金高恩也是闺蜜。





在拍摄影视剧之前，安恩真一直活跃在音乐剧舞台上，因此她也有着非凡的演唱实力。安恩真希望能够一直从事表演事业，无论是音乐剧还是影视剧，她希望今后能够尝试出演更多类型的作品，挑战更多不同的角色。





代表作：

·电视剧：

《境遇指数》（2020）

《机智的医生生活》（2020）

《检察官内传》（2019～2020）

《他人即地狱》（2019）

《附身》（2019）

《王国》（2019）

《成为王的男人》（2019）

《LIFE》（2018）

《数字女季淑子》（2018）





主要获奖经历：

亚洲明星盛典 Focus奖（2020）