我死去的那天 (내가 죽던 날)

导演：朴智媛

编剧：朴智媛

主演：金惠秀、李姃垠、卢正义

类型：剧情

片长：116分钟

上映时间：2020年11月12日（韩国）

英文片名：THE DAY I DIED：UNCLOSED CASE





剧情概要：

在台风肆虐的一个晚上，少女世珍（卢正义饰）消失在悬崖边，留下的是一封遗书。为了最终证明少女的失踪是跳海自杀，离职已久即将复职的刑警贤秀（金惠秀饰）来到了少女失踪的村庄进行调查。在经过对负责保护少女的警官、一直拒绝联系的少女家人，以及最后目击少女行踪的村民“顺天家的”（李姃垠饰）进行走访后，贤秀发现了少女内心一直以来承受着无比的伤痛，而少女的经历又和自己十分相似，这也使得贤秀更加努力调查少女失踪的真正原因……





幕后花絮：

影后级演员金惠秀继经典悬疑电视剧《Signal》后，在影片《我死去的那天》中又一次饰演刑警。影片中，金惠秀饰演的人物“贤秀”是一位内心深处充满伤痕的女子，这也和她看似强硬的刑警身份形成鲜明对比。金惠秀凭借无比精湛的演技，将这一人物的矛盾完美演绎，再一次征服了观众。另外，大势演员李姃垠在片中饰演一位语言障碍者，全片没有一句台词，仅靠表情和肢体动作表达人物情感，为此，李姃垠不仅在拍摄前做足了准备，在片场时也尽量利用闲暇时间练习用表情和肢体语言与工作人员进行沟通，十分敬业。