BTS#LifeGoesOn抖音挑战播放量15天破9亿大关

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BTS在抖音发起的#LifeGoesOn挑战引起全球粉丝的热烈反响，吸引了众多网友的积极参与，成为热点话题。





8日，抖音方面表示，BTS自11月21日起在抖音发起的挑战#LifeGoesOn截至本月5日，在15天的时间里除累积46万多条创作视频外，播放量达9亿3000万次，以《Life Goes On》为背景音乐的视频也超过65万条。





此次挑战颇有意义的是不同于以往的舞蹈挑战，而是鼓励人们以自己的方式重现诠释主打曲《Life Goes On》的意义，并给人们带来一次特别的体验。为此，BTS成员们也参与挑战，公开了Jin“手翻书”、柾国“手写艺术字体”、RM和V“红叶工艺”、Jimin“玻璃瓶装饰”、J-hope“宝丽来”等各自在疫情之下的视频。对此，全球的粉丝们也积极响应，以编舞、模唱、与亲人或朋友视频博客、手写艺术字体等多样的方式创作挑战视频。





另外，BTS将于本月30日通过抖音与SNS公开以粉丝参与的视频制作的粉丝版《Life Goes On》MV，备受期待。