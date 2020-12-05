北韩加强新冠防疫工作 对华贸易中断

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韩国贸易协会最近发布的《10月北韩-中国贸易统计分析》显示，今年10月，北中贸易额仅为166万美元，较去年同期骤减99.4%，为单月贸易额最低纪录。分析指出，北韩为进行新冠防疫工作，实际上中断了与中国的贸易往来。





10月，北中贸易额较前一个月的2080万美元骤减约92%，其中北韩对华出口额为140万美元，同比减少91.5%，对华进口额为30万美元，同比减少99.9%。今年1到10月，北中累计贸易额也较去年同期减少约76.0%。





从北韩对华出口的商品种类来看，钟表、假发、鞋类等代工产品出口已中断，仅剩与新冠疫情无关的北中共同水力发电能源和少量石墨出口。在对华进口商品中，食品、医疗用品的进口全部中断，仅有少量服装原材料和建筑材料的进口记录。





韩国贸易协会分析指出，从10月10日劳动党建党纪念日前开始，北韩为防止疫情流入持续加强边境检疫，实际上中断了与中国之间的贸易往来。分析还指出，11月北韩仍继续实施边境封锁措施。





北中贸易在北韩对外贸易中占据绝对性地位，可以说是北韩对外贸易的全部。北韩对华贸易占比在2001年为17%，2014年以后持续保持在90%以上，2019年超过95%。在国际社会对北制裁的大环境下，北韩依靠中国延续着命脉。北中贸易的中断意味着北韩对外贸易全面中断。为防止新冠疫情流入，北韩采取了极端性措施。考虑到北韩脆弱的防疫和医疗体系，新冠疫情一旦扩散，有可能发展为难以收拾的国家性危机。更重要的是，明年1月北韩即将举办重要的政治活动，包括劳动党第8次全国代表大会和第14届最高人民会议第4次会议。劳动党作为北韩的执政党，实际上是北韩的最高权力机构，最高人民会议则相当于国会。





在金正日去世3年后，金正恩从2014年起开始实施召开劳动党全国代表大会决定政策方向、在最高人民会议上予以追认的方式构建起一套统治体系。另外，2021年是金正恩执政10周年，美国也将实现政权更替，对北韩来说是重要的转折之年。对此，在明年1月政治活动举办前，北韩将继续封锁边境，贸易仍将全面停止。对北韩来说，金正恩政权的稳固比经济活动、人民生活更重要。不过，韩国贸易协会也预测，即使北韩专注于防疫和内需，也将不得不进口原材料等商品，预计北韩的对外贸易将从明年2月起重启。