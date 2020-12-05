韩确保4400万人份新冠疫苗 或于明年下半年进行接种

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韩国政府表示，韩国已通过阿斯利康、辉瑞、杨森、莫德纳4家制药公司和多国组成的联合机制确保了4400万人份疫苗，这将覆盖韩国总人口的88%，老人、医疗人员等群体将是优先接种对象。不过即使疫苗于明年初引进，预计至少也要到下半年才能展开接种工作。





韩国政府8日召开国务会议，表决通过上述新冠疫苗采购计划。当天的会议由国务总理丁世均主持。保健福祉部表示，通过旨在进行共同采购和分配的国际新冠疫苗保障机制（COVAX Facility）预购1000万人份疫苗，通过海外疫苗制造公司预购3400万人份疫苗。在从海外疫苗制造公司确保的疫苗中，由于各疫苗产品的注射次数为1至2次不等，因此实为6400万剂疫苗。按制药公司来划分，阿斯利康、辉瑞、莫德纳分别为2000万剂，杨森为400万剂。政府已完成与阿斯利康的合同签署工作，并与辉瑞、杨森签署采购确定书，与莫德纳签署供给保障书，确保采购量，正式合同将于12月内签署。国际新冠疫苗保障机制也表示将供给阿斯利康、辉瑞和赛诺菲的产品，并获得了韩国政府的同意。





政府为疫苗预购谈判组建了特别工作小组，时隔6个月完成采购任务。此前，政府以“集体免疫”为目标，制定了覆盖总人口60%即3000万人份的采购目标，不过最近扩大至4400万人份。保健福祉部长官朴凌厚说明称，疫苗尚处于研发阶段，存在产生副作用和研发失败的可能性，因此扩大了预购量。





另外，政府以有可能对最终合约造成影响为由，未公开疫苗价格，仅表示阿斯利康和杨森的产品相对低价，辉瑞和莫德纳则相对高价。





有意见指出，韩国确保疫苗的时间迟于其他主要国家。不过政府表示，为确保疫苗的安全性和有效性，不得已采取了谨慎的态度。另外，政府决定引进4种在制造原理、接种次数、价格、流通方法、研发进展度等方面各不相同的疫苗，力求将疫苗的不确定性和危险度降至最低。





预购的疫苗将从明年2至3月起分批引进韩国，不过具体时间尚不清楚，接种时间也未确定。政府认为，即使已确保疫苗，接种工作也应尽可能保持谨慎。对此，有分析认为，接种工作要到明年下半年才能正式开展。





保健福祉部长官朴凌厚还表示，明年初韩国生产的治疗药剂投入使用后，将可全面实现新冠病毒的预防、及时发现和及早治疗，有望建立起完善的防疫体系。