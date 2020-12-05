10个去除茶渍的小妙招

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杯子长时间被用来喝茶容易在内壁产生茶渍，其所含的有害金属物质进入体内会阻碍营养的吸收，造成身体多种功能的紊乱，甚至可能致癌。所以，杯中茶渍要及时清洗干净。以下为轻松去除茶渍的小妙招。

食盐。将海绵、纱布或纸巾浸湿，蘸上少量的食盐，然后在水杯内壁中进行擦拭。食盐中所含的酸性物质可除去茶垢中的茶碱物质。 食醋。杯子用食醋浸泡30分钟，然后用牙刷洗刷，或者直接用布沾醋擦拭杯子内壁，都可轻易去除茶垢。 牙膏。先将杯子蘸湿，然后挤少量牙膏在杯中，用手或牙刷把牙膏均匀地涂在杯子内壁，几分钟后清洗杯子即可。 土豆皮。将削掉的土豆皮放入杯中，然后倒入热水，盖上杯盖浸泡10分钟左右即可。土豆中所含的淀粉有极强的吸附力，所以可有效清除茶垢。 鸡蛋壳。将鸡蛋壳研成粉末，用它代替去污粉放在杯中浸泡或用湿布擦拭，用清水冲净即可。 漂白剂。将厨房专用的漂白剂先稀释在大盆子中，接着把杯子放进去浸泡一晚，隔天用清水清洗之后，茶渍就可清除。 柑橘皮。吃柑橘时剥掉的果皮沾取少量食盐，然后用力擦拭茶杯内壁，再用水冲洗干净即可。 果汁。将茶杯中放入一小勺桔子粉或桔子汁等果汁(最好是柠檬汁)，然后加入热水使柠檬酸溶解，浸泡2-3小时后，茶垢即可用布擦去。 可乐。喝剩的可乐也可以用来做洗涤剂，将可乐放入有茶垢的杯中浸泡，然后清水冲洗即可。 灰炭。用草或稻草烧出来的灰碳加水湿润一下直接清洗茶具内壁的茶垢即可。也可用湿软布蘸香烟灰用力擦拭，茶垢即可除尽。





（文中窍门来自宋*兴听友）