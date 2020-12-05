韩国新冠疫苗与药物研发情况

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截至12月初，全球新冠累计确诊病例突破6000万例。11月末，韩国的单日新增病例超过500例，到了本月4日，继今年3月第一次大流行爆发后，时隔9个月再次超过600例等，韩国的疫情日益严峻，可以说已出现了第3波大流行。尤其随着北半球进入冬季，新冠疫情在海内外的扩散速度逐渐加快，预计疫情将进一步恶化，急需疫苗与治疗药物。





韩国虽然在新冠疫情防控与诊断方面走在世界前列，但在疫苗研发方面，因为病毒研究所、疫苗研发机构与政府预算的不足，加之传染病基础研究也相对落后，新冠疫苗的研发工作还处于初步阶段，由于疫苗的研发速度迟缓，政府也把重点放在治疗药物的研发与采购海外疫苗之上。





目前在韩国，有11家生物制药企业正在进行12款治疗药物与3款疫苗的临床试验。在药物中，最先进的是Celltrion的抗体治疗药物“CT-p59”与大熊制药的“DWRX2003”。Celltrion的“CT-p59”于11月末已完成二期临床试验。据悉，Celltrion预计在年底前获得附条件批准上市许可。





与新冠治疗药物不同，韩国的新冠疫苗研发还处于初期阶段。目前，只有SK生物科学的“NVP2001”获得政府批准进入一期临床试验，所以韩国政府于本月初与阿斯利康签订了新冠疫苗采购合同，并计划近期与其他新冠疫苗研发公司进行磋商。其间，韩国政府在进入三期临床试验的新冠疫苗中，针对5款进行采购磋商。除了阿斯利康以外，还与辉瑞、强生、莫德纳、诺瓦瓦克斯进行了采购协商。





虽然阿斯利康新冠疫苗的预防效果比其他疫苗相对低一些，可价格较便宜，而且该公司与韩国SK生物科学签订了疫苗委托生产合同，因此在韩国国内也可以生产疫苗。韩国政府预计，届时可以供6成国民（3000万人）接种新冠疫苗。