IZ*ONE新歌《Panorama》发行同时进入全球50个地区音乐榜单





IZ*ONE本月7日发行了第3张EP《One-reeler/Act IV》回归歌坛。新专辑音源公开后也通过Mnet、YouTube等面向全球歌迷举行了新专辑showcase。

《One-reeler/Act IV》好似一部短片电影，将IZ*ONE成员的美丽青春以及成长过程，打造成为了一部共包括3场“Scene”的音乐电影。“Scene #1 ‘Color of Youth’”讲述的是12位成员的青春以及美丽的瞬间，“Scene #2 ‘Becoming One’”的主题为依靠彼此最终成就的“我们”，而“Scene #3 ‘Stay Bold’”则是展现12位成员在一起时最华丽、最闪耀的时刻。

新专辑主打歌《Panorama》是一首Pop House曲风的歌曲，旋律感性，编曲也仿佛让人眼前出现一幅美丽的画卷，十分动听。歌词内容表达了IZ*ONE成员希望永远记住从成立到现在的所有瞬间的心愿。

除了主打歌外，新专辑还收录了《Mise-en-Scène》《Island》《Sequence》《O Sole Mio》《慢旅行》等5首新歌。其中成员金彩元参与了《慢旅行》的词曲创作，这首歌也表达了IZ*ONE活动结束时间越发临近，成员内心的不舍和遗憾。

《One- reeler/Act IV》发行后也即刻在全球范围内引发关注，成功在47个国家和地区的Apple Music以及26个国家和地区的iTunes相关榜单中上榜，同时还包揽了泰国和中国香港的所有音乐榜单冠军，显示出其超高的海外人气。