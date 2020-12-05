金请夏新专辑将延期发行

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金请夏因确诊新冠肺炎，原定于10日和明年1月4日发行的两张新专辑决定延期发行。

金请夏经纪公司MNH娱乐9日通过粉丝Café介绍称：“计划在2020年12月10日发行的请夏新专辑《Pre-Release Single #3 X（一路走来并没有什么花园）》以及原定于2021年1月4日发行的《The 1st Studio Album [Querencia]》将延期发行。”

MNH还表示，金请夏7日被确诊感染新冠肺炎，公司方面也立即遵照防疫准则，使公司所有人员均接受了病毒检测，8日为止得出的结果均为阴性。目前，包括金请夏在内的所有公司人员均居家隔离。

MNH称：“鉴于此情况，公司内部进行了商议，最终决定推迟新专辑的发行。新的发行日期确定后会对外公开。”同时还表达了歉意称：“通过此次情况公司和艺人也再一次认识到了疫情的严峻，并要向粉丝和因此次事件造成不便的所有人表达深深的歉意，我们也在深刻的反省之中。”

金请夏7日确诊新冠肺炎，曾于其有过接触的TWICE成员凑崎纱夏、宇宙少女成员俞延静、gugudan成员康美娜、DIA成员郑采妍也接受了病毒检测。