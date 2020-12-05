通向东南亚市场的“快车道”——韩国“Universal Connect”公司

ⓒ universalconnect

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Universal Connect”公司，这是一家面向东南亚市场的购物平台提供商，让我们与公司首席执行官李阿兰（音译：이아람）女士一道聊一聊他们公司。





李阿兰主修电子工程与国际开发合作。在一家初创公司工作时，她关注到一个新的业务项目，她把目光转向库存，这在服装行业一直是一个问题。每年大约有1000亿件新衣服涌入韩国市场，但并非所有这些服装产品都能够按季清零库存。很多韩国服装公司必须以便宜的价格处置过季产品。在某些情况下，他们甚至会烧掉或掩埋这些衣服。库存风险给小型服装制造商以及大型公司、批发商和零售商带来了沉重负担。韩国“Universal Connect”公司通过开发一个购物平台找到了解决该问题的方法，该平台使本地服装公司即使在某个热销季节结束后也可以原价在海外市场出售库存商品。





ⓒ universalconnect

韩国“Universal Connect”公司关注发展潜力巨大的东南亚市场，该地区的在线购物和时尚市场每年都在快速增长。此外，当地消费者对韩国产品和款式也非常感兴趣。然而，在东南亚还没有很多韩国制造的商品。此外，尽管20岁到40多岁的女性越来越热衷于韩流时尚，但只有少数渠道提供了与韩国相关的内容和产品。





目前，韩国“Universal Connect”公司在网站上还提供与宠物相关的产品，这被认为是一种灵活且高效的方法，因为在疫情发生之后，时装市场有所萎缩，而宠物市场却在不断扩大。另外，每月访问他们网站的在线用户数量增加了100％，取得积极成果的部分原因是韩国“Universal Connect”公司采取了在新加坡派驻销售代表的策略。





韩国“Universal Connect”公司梦想成为一个更好地反映消费者品味的平台提供商，而不仅仅是交易商品的服务提供商。他们还将东南亚宗教、种族和文化差异纳入考虑的范围内，并鼓励更多的客户评论，以便消费者可以与更多的人分享他们的购买体验。他们还计划通过所谓的“卡片新闻”向消费者介绍最新趋势，“卡片新闻”是一种以文本和图像为特色的新闻格式，定期以杂志的形式出现，让消费者不仅可以购买商品，还可以获取关于时尚的有用信息。





到目前为止，由于缺少目标国家的信息，消费者调研和售后服务方面困难重重，韩国中小型制造商想要进入全球市场，仍然存在诸多困难。然而，得益于韩国“Universal Connect”公司的平台，韩国服装批发商和零售商可以尝试推动库存尾单进入全球市场，这实际上解决了一个令人头疼的问题。韩国“Universal Connect”公司已向当地服装市场展示了一种新的可能性，从新加坡开始，他们有望发展成为领先的电子商务平台提供商，在整个东南亚市场上代表韩流时尚。