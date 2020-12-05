全球启动新冠疫苗接种计划

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12月8日起，英国开始为民众注射新冠疫苗，成为世界上第一个为民众接种已完成三期临床试验的新冠疫苗的国家。现如今，人们对经济回到疫情之前的状态抱有很高的期望。今天，我们邀请到了韩国经济评论家郑哲进（音译：정철진）先生，与他共同聊一聊大规模接种新冠疫苗对经济的潜在影响。





英国已经启动了大规模新冠疫苗接种计划，其中优先接种的是老年人。英国已确保向2000万人提供足够剂量的辉瑞疫苗，国际社会应密切关注英国的疫苗接种情况以及接种后的结果。其实，俄罗斯也已经开始使用本地研制的“卫星-V”（Sputnik V）疫苗进行试验接种。但是由于安全问题，它并未引起国外媒体的关注。美国和加拿大也准备开始为其民众进行疫苗接种，而德国和日本则有望在明年1月份大规模接种疫苗。由于主要经济体正在加速疫苗接种计划，我们将可以确认疫苗的有效性。





各国正争先恐后实施疫苗接种计划，以期尽早控制疫情。有些国家已经与疫苗生产商签署了预购协议，以购买不同类型的疫苗，因为目前尚不确定哪种疫苗会更安全、更有效。12月8日，韩国政府表示，已为占韩国总人口85％的4400万人确保了疫苗，这个数字远远大于政府最初计划的3000万人。但有人指出，考虑到美国和日本确保了全体人口2到5倍的疫苗数量，这样的规模仍然还是太小了。此外，韩国将比今年内最先接种的国家晚3个月以上推进接种计划，政府解释说，需要一些时间来检查疫苗是否有效且有无副作用。然而，令人担忧的是，韩国与最早接种疫苗的国家之间3个月的间隔期可能会推迟疫情的结束进程并减缓韩国经济的复苏速度。





尽管与无接触式行业相关的股票一直处于看涨状态，但线下服务提供商正饱受煎熬，个人消费仍然低迷。在快速开启疫苗接种计划的国家，人们会认为生存环境开始变得安全，并开始花钱恢复消费。在推迟疫苗接种的国家，经济复苏也将推迟。考虑到机会成本，这些国家将会落后，因此许多人敦促韩国政府从1月份开始接种疫苗。另一方面，有些人认为应该遵循政府的政策，先通过英国、美国、日本和德国的接种情况了解疫苗的效果。





尽管人们仍然担心疫苗的安全性和有效性，但疫苗的接种正在为明年的全球经济带来希望。当然，新冠疫苗的销售对韩国经济也无疑是个好消息。积极的信号有望推动需要面对面互动的行业，特别是服务业的恢复发展。另外，令人关注的是疫苗接种的正式开始对韩国的生物产业会产生什么样的影响。我们应该了解一下韩国的新冠治疗药物和疫苗研发情况如何。





虽然韩国也在持续开发疫苗，但是辉瑞、莫德纳和阿斯利康等全球制药商在新冠疫苗领域领先于韩国。尽管如此，韩国在开发治疗药物方面的速度较快，我们可以期待来自像Celltrion或GC Pharma等韩国制药公司在治疗药物方面的研发成果。实际上，正如新术语“K检测”所表示的那样，韩国因其对传染病的快速有效反应而得到了广泛认可，包括Seegene(씨젠)在内的韩国新冠检测试剂制造商的表现可圈可点，并且股价出现大幅上涨。一些人担心一旦疫苗问世，这种上涨趋势就会消失，但是专家表示，即使在疫苗和治疗药物被广泛使用之后，仍然需要检测试剂，这是因为有必要在获得疫苗或治疗之前先确认是否被感染，因此我认为“K检测”带来的优势不会很快消失。





12月8日英国开启大规模疫苗接种计划的当天，韩国政府警告称，股市和房地产市场可能出现过热。企划财政部第一次官金容范（김용범）强调，政府应警惕未来市场动荡的可能性。政府向市场提供了充足的流动性，以振兴受疫情打击的经济，但在实体经济没有恢复的情况下，可能产生资产价格急剧上涨的负面后果。现在，政府表示，有必要先行管理影响家庭和公司的债务风险。





政府向市场释放了大量的流动性，并允许使用信用贷款解决新冠危机。目前，股票和房地产市场异常过热。但是一旦疫情危机结束，政府将逐步取消其扩张政策。接种疫苗后经济恢复正常时，家庭和企业将不得不应对其债务问题。





有人指出，有必要为“后疫情时代”做好充分准备，在这个时代，社会将明显不同于疫情前的时代。我们已经看到了由疫情引发的产业大转型，例如市场对非面对面服务的需求不断增长。人们敦促政府制定必要的措施，以增强竞争力，并推出适当的退出策略，以最大程度地减少经济过渡带来的影响。





一旦疫苗接种计划被证明是有效的，个人消费将快速恢复。我认为这一时期需要财政刺激政策，因为从财政经济学的角度来看，理想的情况是在经济开始反弹而不是经济放缓或触底时注入资金。在“后疫情时代”，人们担心韩国会出现“K型复苏”，所谓“K型复苏”代表着两极化。在“后疫情时代”，一些行业和个人快速恢复，而另一些行业和个人则继续下滑或落后。这个两极化问题仍将是一个棘手的问题。





在“K型复苏”中，受过良好教育的高收入人群将从经济衰退中迅速复苏，而那些低收入者的状况将继续恶化。换句话说，教育水平和收入水平不同，受疫情冲击和复苏的速度可能有所不同。根据韩国统计厅的数据，第三季度韩国贫富之间的收入差距继续扩大，因为尽管政府提供了救济援助，但低收入人群比高收入人群受疫情影响更大。在经济复苏的基础上，政府还应努力防止社会经济两极分化的加剧，为“后疫情时代”做准备。