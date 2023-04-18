



职业：演员

生日：1978年7月11日

出生地：首尔

血型：O

身高：180cm

学历：中央大学艺术学院表演专业

出道：电影《海岸线》（2002）





金康宇参与的第一部影视剧作品为开放式电视剧《男与女》，但在剧中并未留下姓名。大三时在金基德导演的作品《海岸线》中试镜成功，由此正式开启了表演之路。然而鲜为人知的是，他出道前曾作为男子组合“Guardian”的成员活动过，在队内担任说唱，且在2010年发行过单曲。金康宇是较为罕见的电影、电视剧表演并驾齐驱的演员，因此他所涉猎的影视剧题材亦可用“千变万化”形容。出道初期，人们对他的评价也褒贬不一，然而金康宇颇具辨识度的长相，让他在观众心目中拥有了一席之地。金康宇的几次“演技出圈”也都颇显意外：在不被所有人看好、票房不卖座的女性题材影片《Cart》中客串，他收获了一致好评；本想以“金康宇裸戏”作为卖点的古装电影《奸臣》，但人们的关注焦点却放在了他极富感染力的政治戏份上；与金喜爱合作的超低成本之作《消失的夜》，票房口碑双丰收……无论古装、现代，抑或正派、恶人，金康宇的表演都丝丝入扣、细腻动人，能让观众在还因前一部作品的十恶不赦而对其恨之入骨之时，瞬间又被下一部作品的正义、柔情而深深感动。





代表作品：

•电视剧

《孔雀都市》（2021）

《99亿的女人》（2019）

《道具》（2019）

《玉兰面屋》（2018）

《入赘丈夫吴作斗》（2018）

•电影：

《贵公子》（2023）

《暴君》（2023）

《鬼门》（2021）

《明天的记忆》（2021）

《消失的夜》（2018）

《奸臣》（2015）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 特别企划剧集 最佳男演员奖（2018）

第十届釜山影评家协会奖 最佳新人男演员（2010）

第63届戛纳国际电影节 一种关注单元 大奖（2010）

第25届都灵国际电影节 最佳男主角奖（2007）