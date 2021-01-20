我在这里 (#아이엠히어)

导演：艾里克•拉缇戈

编剧：托马斯•彼得葛恩、艾里克•拉缇戈

主演：阿兰•夏巴、裴斗娜

类型：喜剧

制片国家：法国、比利时

语言：法语、韩语

片长：97分钟

上映日期：2021年1月14日（韩国）

其他片名：#iamhere、#jesuislà、缘来客运站、缘来想见你





剧情概要：

遭遇“老年青春期”的史蒂芬（阿兰•夏巴饰）在外人看来事业有成、生活精彩，但自己内心却十分需要别人关心，于是他爱上了社交媒体，并在上面结识了韩国人秀（裴斗娜饰）。做事一根筋的史蒂芬听说韩国迎来了樱花季，于是在毫无准备的状态下开始了一场说走就走的韩国之旅。和秀约好来机场接自己，但抵达仁川机场后却迟迟不见秀的踪影，而社交媒体成了唯一联络秀的方法，史蒂芬便在无尽地@秀之中开始了一段另类的机场“囧途”。





幕后花絮：

影片剧组在2018年冬和2019年春分两次在韩国取景，70%的内容以韩国为背景拍摄。导演艾里克•拉缇戈评价韩国是“一个文化丰富、极具艺术性的国家”，这也是他选择韩国作为故事背景的原因。影片在韩国上映之时正值新冠疫情期间，许多观众在看到预告片后便已经充满期待，而片中出现的仁川机场、汝矣岛、广藏市场等场面人们还无需戴口罩，因此很多观众也表示“不戴口罩的韩国街头都有些陌生了”、“看完好想去旅行”等。此外，由于影片是从外国人的视角看韩国，因此也让韩国观众从另一个角度发现了自己国家新的魅力。