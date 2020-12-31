《漫话国乐》 丛林 / 沉香舞 / 迷宫

伽倻琴是韩国最古老、最具代表性的传统乐器，大约在公元6世纪创制，已有1500年以上的历史。早期，伽倻琴的形制与古筝差不多，一弦一柱，以梧桐木制成的共鸣箱上张有12根琴弦。岁月流转，伽倻琴通过不断的改进与吸收，还曾出现13、15、17、21弦，如今演奏现代国乐作品时，通常以经过改良的25弦伽倻琴来演奏。





时至如今，虽然国乐依然是人们感到比较陌生的音乐，可伽倻琴却是很多人最熟悉的传统乐器。伽倻琴作为民族特色浓厚的弹拨乐器，其音色清澈而响亮，擅于表达深厚的感情，而且国乐家们也努力创作伽倻琴乐曲，致力于表现出现代人的感性。在这方面，积极开拓现代伽倻琴乐曲的伽倻琴演奏家黄秉冀名人的功劳是不容小觑的，所以今天给大家带来的正是黄秉冀名人作曲和演奏的伽倻琴音乐。





经过日本殖民统治与韩国战争，韩国传统乐坛也遭到了沉重的打击。到了60年代，当国乐家不是远离传统乐坛，就是忙于复原传统音乐的时候，黄秉冀名人脱颖而出了，他发表了亲自作曲的伽倻琴独奏曲《丛林》，不仅展现了国乐的无限潜力，还让人们深深体会到以传统乐器也能创作出震撼人心的音乐。

音乐1：《丛林》第2乐章“布谷鸟”、 第3乐章“雨”/ 作曲-黄秉冀、伽倻琴-黄秉冀、长鼓-安惠兰（音）





黄秉冀名人与国乐结缘可以追溯到1951年韩战时期。他上初中时，因为发生战争，就跟着父母来到釜山避难，并与伽倻琴结下了不解之缘。后来，在他毕业于首尔大学法学院的那一年，首尔大学新设了国乐系，在音乐学院院长玄济明的劝导下，黄秉冀名人放弃了自己的专业，成为一名国乐系讲师，走上了教书育人的岗位，并毕生献身于国乐事业。





但在当时，国乐家普遍受到社会的歧视与冷落，毕业于首尔大学法学系的高材生放弃专业而成为国乐家并不是件容易的事情，就在黄秉冀为前途犹豫不决时，玄济明院长极力开导他说：“将来攻读法律的人会多得不胜枚举，但你知道弹伽倻琴是多么珍贵的事情吗？”后来，黄秉冀的艺术生涯也充分证实了玄济明院长真的是说对了。





黄秉冀名人并不满足于传统国乐，想进一步创作新的国乐作品。刚才大家欣赏的《丛林》本来是黄秉冀名人以著名诗人朴斗镇的诗《青山道》为题材创作歌曲，但有一天他突然想到既然自己的专业是伽倻琴，干脆改成伽倻琴乐曲会更好。凭借这一作品，黄秉冀还受邀在夏威夷举行的“20世纪音乐艺术节”上登台表演，作为作曲家也得到了世界的认可，从此他更加热衷于作曲。





接下来给大家带来的是黄秉冀名人的作品中被誉为现代伽倻琴音乐经典作品的《沉香舞》。这首乐曲是黄秉冀名人想象着新罗人在佛祖前烧香跳舞的情景创作的。

音乐2：《沉香舞》第2乐章、第3乐章 / 伽倻琴-黄秉冀、长鼓-安惠兰（音）





《沉香舞》是黄秉冀名人于1974年发表的作品，以新罗音乐为素材，还采用了破格的演奏法，比如用指甲刮弦、击打长鼓的鼓身等等，并因异国风情的曲调与独特的演奏受到了瞩目。





接下来请大家欣赏的是黄秉冀名人的作品中引起极大反响的作品《迷宫》。这是1975年黄秉冀名人受国立剧场的委托，为国际现代音乐节创作的伽倻琴乐曲，堪称名人的艺术生涯中最大胆的尝试。





当时，黄秉冀名人一心想要创作现代又前卫的作品，为此不仅采用超越传统奏法的破格演奏方式，用琴弓打弦、刮弦，用长鼓的鼓棰擦共鸣箱，甚至在音乐中添加了笑声、哭声、读报纸的声音等，以独特的音响效果营造出神秘的气氛，给传统乐坛带来了新鲜的冲击。





《迷宫》描写了人的一生，从宇宙招魂后诞生的场面开始，最后以吟诵《般若心经》的经文往生极乐净土结尾。由于音乐相当破格又难懂，早先很少有人了解到其中的含义。





据说《迷宫》首演时，有的人听了音乐后吓得尖叫，有的人甚至离开了现场。由于《迷宫》令人惊心动魄，给人带来巨大的冲击，还一度被禁演3年。到了30年后的2000年代初期，《迷宫》重新问世，还作为人气在线游戏的背景音乐引起了青少年们的关注。当时，青少年之间还有传闻说，如果听了3次《迷宫》，就会死亡。

音乐3：《迷宫》/ 伽倻琴-黄秉冀、配音-洪信子