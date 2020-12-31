北韩侧重于增强军事力量的意图

ⓒ Getty Images Bank

北韩劳动党通过修改党章表明增强国防力量，且金正恩委员长在党中央委员会工作总结报告中也强调了这一点。





特别值得一提的是，北韩于1月14日晚间举行了纪念劳动党第8次全国代表大会的阅兵式。北韩史上首次在劳动党全国代表大会后举行阅兵式，且在阅兵式上展示可搭载核弹头的新型武器等，对内外炫耀其军事力量。





北韩通过历来第二长的劳动党第8次全国代表大会释放出了将回归过去的强硬信息。北韩将极力增强国家防御力，并在大会闭幕两天后举行了阅兵式。据悉，北韩为纪念本次党代会而举行阅兵式，但其用意在于对内外阐明其增强国家防御力并不是单纯的宣言，而是确切的目标，并在阅兵式上展示尖端新型武器和改良型武器，表现出持续增强国家防御力的强烈意志。由此看来，北韩将回归已故国防委员会委员长金正日执政时期的“先军政治”，这将对改善美北关系和南北韩关系造成相当的负面影响。





北韩国务委员会委员长金正恩在党代会总结报告中提及的多弹头导弹、高超音速导弹、核潜艇、潜射弹道导弹等北韩正在研发中的武器，从全球核军备竞赛层面来看，都是非常危险的武器。当今世界上，没有一个国家在未进入最终试验阶段，仅在研发过程中就对外公开其战略核武器和战术核武器，因此北韩如此炫耀其军事力量可以说另有所图。专家分析，北韩此举意在加强内部团结，并在今后重启的美北无核化协商中作为王牌使用。因此，北韩在劳动党第8次全国代表大会上强调增强军事力量，并在大会闭幕后举行大规模阅兵式，可说是向美国拜登政府释放的强硬信息。





在此次阅兵式上，北韩还展示了尚未完成研发的武器。如果是其他国家，在新武器完成研发或投入实战部署前绝不会对外公开此事，因此北韩炫耀其尚未研发完成的新武器被视为对外发出的政治信息。北韩此举意在强调自立自强，并试图在今后重启的美北对话中占据有利位置。不论美国和国际社会认不认定北韩为拥核国家，北韩将巩固其拥核国地位，并自称为负责任的拥核国家。有关于此，北韩表示已完成核开发，并试图与美国举行核裁军谈判。





河内美北首脑会谈破裂后，北韩提及核战争遏制力，表示将持续研发战略武器，进而在本次党代会上宣布核武器高度化，将矛头指向美国新政府。目前，北韩核问题像似不在美国拜登政府对外政策的优先顺序上，因此北韩试图以此吸引拜登政府的视线。但是北韩此举将更难以重启美北对话。





如果北韩对无核化采取柔和态度，将有助于同拜登政府举行对话，但是目前的情况并非如此。由于北韩在最近举行的劳动党第8次全国代表大会上强调增强军事力量，并在之后举行的阅兵式上展示新型武器和改良型武器等在拜登政府成立之前炫耀其军事力量，向美国发出了能够引起反效果的错误信息。拜登政府重视程序，将从工作会谈开始按部就班地解决北韩核问题，因此北韩在拜登政府成立之际强调增强军事力量，并通过阅兵式展示新型武器等发出威胁，将无助于改善美北关系。





北韩在去年10月举行的劳动党建党75周年阅兵式上展示了射程能覆盖美国本土、可实战部署的洲际弹道导弹，但是在此次阅兵式上只展示了新型潜射弹道导弹。对此，专家认为北韩通过降低挑衅强度的方式向美国发出了有意重启对话的信息，因为金正恩委员长在劳动党第8次全国代表大会上表示，建立全新美北关系的钥匙是美国撤回对北韩敌对政策，并强调今后将以“强对强、善对善”的原则应对美国等，留下了协商的余地。





到去年为止，北韩在阅兵式上通常展示用于打击美国的洲际弹道导弹与核弹头，但是在今年年初举行的阅兵式上却没有展示可打击美国的战略武器。在去年举行的阅兵式上，北韩展示了“火星-15”型洲际弹道导弹，因此专家预测在今年的阅兵式上有可能展示“火星-15”型改良版或“火星-16”型洲际弹道导弹，但是北韩没有展示任何型号的洲际弹道导弹。此外，北韩国务委员会委员长金正恩表示，今后将以“强对强、善对善”的原则应对美国，也就是说，今后的美北关系将取决于美国的态度，因此拜登政府的对北韩政策将左右北韩的对美政策方针。





北韩在14日举行的阅兵式上虽然没有展示对美战略武器洲际弹道导弹，但是大举展示了改良版新型战术导弹等射程覆盖韩国全境的新武器。分析认为，这些改良版新型战术导弹可搭载战术核弹头，可说是针对韩国和日本研发的核武器。包括矛头指向韩国的短程改良型导弹在内，北韩在此次阅兵式上展示了多种战术武器，因此有分析认为，北韩有可能将其主要打击目标从美国转移至韩国。金正恩委员长表示，根据韩国相关部门的态度，南北韩关系可能在短期内再次恢复至3年前如同暖春般的和平繁荣新起点，但是现在的南北韩关系反而回到了2018年以前的状态。这意味着韩国政府必须积极解决南北韩间的“本质性”问题，并在改善南北韩关系的同时，为促成美北对话作出最大努力。





韩国总统文在寅在新年记者会上强调，韩国能充分应对北韩强化的国防力量，并表示今年3月举行的韩美联合军演是以防御为目的的年度例行军演。但是如有必要，可以在南北韩军事委员会上和北韩讨论这一问题。文在寅总统认为，北韩并非在为战争做准备，而是对外发出了政治信息。在特朗普总统时期，韩美两国就驻韩美军防卫费分担问题和韩军收回战时作战指挥权问题出现分歧，且特朗普总统表示将裁减驻韩美军规模。但是拜登政府强调韩美同盟的重要性，将妥善处理驻韩美军问题。因此，韩国政府将致力于恢复和加强韩美同盟关系，并积极说服拜登政府重启美北协商。





北韩增强军事力量、炫耀新型武器的目的在于对韩美两国施加压力，以在今后重启的南北韩对话和美北无核化协商中占据有利位置。但是北韩为摆脱当前的窘迫局面，必须积极改善与韩美两国的关系，因此我们希望北韩收敛强硬态度，为韩半岛和平稳定作出共同努力。