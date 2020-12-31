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最近，我们迎来了新的一年，但因新冠疫情仍未平息，人们不得不取消新年聚会，春节期间也将难以同亲友欢聚。恋人之间的情况也相差不多。在新冠疫情暴发以前，相亲相爱的年轻男女几乎每天都会见面，至少也会经常见面，但是疫情暴发后，大都通过电话、短信和社交网站等进行交流，表达相思之情。那么，北韩年轻男女的情况如何呢？有关于此，韩国国民对北韩恋爱文化所持的成见之一是北韩居民大都通过媒人介绍结为夫妻，对恋爱的看法极为保守严谨。





上世纪80年代中期我在北韩读大学的时候不允许学生在校内谈恋爱，校内恋爱若被发现，会受到非常严厉的批判。北韩教育当局表示，校内谈恋爱会给其他学生的教育培养造成不良影响，且校方非常严格地加以管束。因此，当时的大学生对恋爱产生否定意识，对异性交往持消极态度。此外，北韩还有人表示自由结婚无法维持正常的婚姻关系，自由结婚的夫妻最终都会通过离婚的方式解除婚姻关系，因此北韩几乎没有人自由恋爱。总之，上世纪80年代，北韩国防委员会委员长金正日将自由恋爱视为腐蚀社会主义精神文明的颓废之举，并出台相关政策管制年轻男女自由恋爱。





但是随着时间的推移，北韩社会对恋爱的认识发生了很大的变化。最近，很多北韩男女非常自由地谈恋爱，我们通过北韩视频和报章杂志可以看到挽臂行走或在公众场合搂搂抱抱的年轻男女。特别值得一提的是，北韩国务委员会委员长金正恩与夫人李雪主在公开场合挽臂登场后，北韩居民认为男女相爱、亲密接触是很自然的事情。金正恩委员长首次携夫人李雪主在公开场合亮相时，李雪主挽着金正恩的胳膊，这给北韩居民带来了新鲜的冲击。此前，北韩男人对女人挽其胳膊感到害羞，如果女人挽其胳膊就会抽出胳膊，但是李雪主挽着金正恩胳膊的视频播出后，有些年轻男女在平壤的地铁和街道上接吻等，将爱情大胆地表露出来。此外，关心外国文化的大学生和生活在边境地区的年轻人观看韩国电视剧和中国电视节目后，在夜里跟恋人牵手或搂肩同行，甚至中年男女也拥抱肩膀同行等，在爱情表露方面发生了很大的变化。





韩国有很多适合男女约会的地方和线路。在北韩的首都平壤，人民大学习堂、美术博物馆等地是著名的约会场所，大同江、牡丹峰和大成山游乐园的步行道是北韩年轻男女常走的约会线路。但是在平壤以外地区，这样的地方并不很多，因此在地方城市出现了专门提供约会场所的新行业。像平壤这样的大城市有沿着大同江、普通江江边铺设的步行道，还有很多公园。在被群山环绕的万景台上可眺望秀丽、优美的自然景观。此外，平壤金日成综合大学所在的龙南山周边地区和大型游乐场、水上游乐园、电影院等都是很好的约会场所。北韩的地方城市虽然也有公园和电影院，但因游乐设施匮乏而出现了新的行业，那就是名为“待车客舍”、专门为男女提供约会场所的行业。“待车客舍”本是车站附近的人家作为副业为等待火车或长途汽车的旅客提供住宿赚取外快的民宿形式的招待所，但是后来还用以提供约会场所。寒冷的冬天，人们不想在户外约会，因此让他们在温暖的室内摊开带来的食物边吃边聊的新行业应运而生。特别值得一提的是，“待车客舍”费用低廉，可长时间在室内约会。





在韩国，约会费用大都由男女分担，而在崇尚大男子主义的北韩，通常由男人负担全部费用，但是这种文化也发生了变化。由于北韩是男权社会，过去通常由男人负担约会费用。但是上世纪90年代到本世纪10年代这30年期间，女性成为北韩各地集市的经济主体，手头变得阔绰，约会时经常打开钱包付费。此外，最近10多年间，北韩各地男女可通过打工赚钱，因此有些男人硬撑面子，将其打工赚来的钱用于支付约会费用。





那么，北韩的年轻男女按何种标准选择其约会对象呢？对此，逃离北韩定居韩国的脱北居民们说，北韩男性大都喜好窈窕淑女形象，女性则以对方的出身成分和政治背景为首要条件，但是最近更重视对方的经济能力。过去，北韩女性看对方是不是劳动党党员、在什么单位工作、家庭出身和本人成分如何、有没有政治背景等等，但是现在更侧重于对方家庭的经济状况和本人有没有经济能力。也就是说，对方是不是思想透彻、效忠党国的人并不重要，重要的是要有能力抚养家人，终生享受稳定的生活。因此，2010年代中期以来，北韩女性在相亲或恋爱的时候都会隐约地问对方的家世如何，如果说有亲戚在韩国，意味着能从韩国的亲戚那儿得到经济支援，因此婚姻中介也以此来打动人心。





近几年来，很多北韩父母为让孩子成为研究员或大学教授而投入巨额的“私教育费”，选择精英人才的结婚风气也在随之扩散。总的来说，社会主义体制下的北韩年轻男女现在也能自由恋爱，而且都在追求最理想的结婚对象。