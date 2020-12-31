导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李奎伦 (自由职业韩中翻译)





养孩子不是一件容易的事情，如果你是一个女性，那就更不容易了。韩国的“超人妈妈”们是如何兼顾养孩子和职业的呢？本期节目有请自由职业翻译人员奎仑为我们介绍一下。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们自我介绍一下吧？

李：大家好，我是自由职业的中韩翻译，同时是两个宝宝的妈妈李葵仑。我有两个女儿，一个三岁，一个五岁。

南：作为两个孩子的妈妈，一般韩国人会怎样安排自己的生活呢？

李：一般的韩国妈妈们大致会有三种选择。一种是全职妈妈、另一种是每天上下班的在职妈妈、还有像我这样的自由职业者的兼职妈妈。全职妈妈是生了孩子之后，选择辞职，自己看养孩子做家务的妈妈，也可以说是家庭主妇。在职妈妈是自己上下班在公司工作，除了让孩子上幼儿园之外，还请保姆或娘家的父母或公公婆婆照顾孩子的妈妈。兼职妈妈会有好多情况吧，又做家庭主妇，又做自己的工作。 但无论是哪一种，都离不开“妈妈”这两个字。

像我这样的自由职业者的妈妈，其实跟在职妈妈差不多，在家里做家务看孩子，趁着孩子上幼儿园或去学校的时间来工作。听起来会觉得很理想化，但是反过看，其实是又要做家务、又要看养孩子、又要工作，像超人一样。

南：作为自由职业者的妈妈，一定也有不少苦衷吧？

李：当然。要担负在职妈妈和专职妈妈双重的责任。经常是接到任务之后，不是随时就能专注于工作，得等到孩子睡了之后，夜里才能工作，夜里12点到凌晨3、4点是我主要工作的时间，久而久之，平时夜里也很难熟睡。









南：韩国有男性育儿休假呀，为何不让孩子爸爸暂时休假在家照顾孩子呢？

李：韩国的确有男性育儿休假，我身边也有的家庭让爸爸们享受这个权利，但是更多人像我一样，还是不敢让爸爸随意休假，因为担心这样会影响爸爸的升职和在公司的发展。而且在韩国人们在意识当中还是认为“孩子应该以妈妈为主来养育”，因此让男人休假在家里带孩子不是很容易做的决定。再说，孩子们一般也都更喜欢跟妈妈在一起，更喜欢得到妈妈的照顾。

南：如果有来生，你是会选择独身呢？还是像现在这样做一个孩子妈妈自由职业者呢？

李：这个真是个很难回答的问题。我的确时常埋怨丈夫说“如果我现在没有结婚，我坚决不结婚！”但是每当看到孩子们可爱的笑脸，又会想“如果没有她们，我的人生该是多么遗憾！”如果一定要选择，那么我觉得还是会选择像现在这样，做妈妈和自由职业者，因为孩子和工作是我人生最大的幸福。（图片来自嘉宾）



