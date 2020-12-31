韩新冠疫情暴发满一年 第3轮大流行迎拐点

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1月20日距离韩国发现首例新冠病毒感染确诊病例满一年。目前，韩国疫情第3轮大流行的高峰已过，群聚性感染病例减少，不过通过私人聚会等渠道传播的人际感染持续，疫情随时都有可能再次扩散，仍不能放松警惕。





目前韩国正处于以首都圈为中心扩散的第3轮大流行期，单日新增确诊病例于去年12月底超过1000例，并于今年1月3日达到1020例，此后跌至三位数并持续减少。数据显示，从1月13日至19日的一周内，日均新增确诊病例为496例。仅从数据来看，第3轮大流行已迎来拐点并逐渐平复。不过有利于病毒生存的寒冷气候还将持续2个多月，再加上英国、南非、巴西等地先后出现变异病毒，形势依然不容乐观。





尽管如此，韩国政府已允许部分大众设施重新营业，频频暴发群聚感染的教会等宗教设施也可展开部分活动。疫情给韩国经济和民众生活造成了极大的困难，韩国政府力求在防疫和经济之间寻找平衡点。





韩国国内首例确诊病例是去年1月20日经由仁川国际机场入境的30多岁中国籍女性患者。此后1个月内出现的确诊病例以来自中国的入境人员为主，几乎没有本地感染病例。但2月18日，大邱出现第31例病例。通过该病例，当地一宗教设施内暴发了大规模群聚感染，庆北地区的一家医院内也发生了群聚感染，这导致第1轮大流行暴发，全国各地也先后出现零星感染病例。3月中旬，韩国单日新增确诊病例跌至100例以下，第1轮大流行随之告一段落。韩国国民积极遵守保持社会距离、佩戴口罩、勤洗手等基本防疫守则，医疗人员、急救人员和志愿者等忘我奉献，成功遏制住了疫情的扩散。在第1例确诊病例出现后的100天内，韩国累计确诊病例达10761例、死亡246人。





韩国是除中国以外首个暴发大规模新冠疫情的国家，不过此后疫情在美国、欧洲等全球各地扩散，韩国反而成为了防疫模范。尽管如此，韩国并未能阻止第2和第3轮大流行。第2轮大流行从8月中旬起暴发，首尔一教会和光复节大规模集会成为导火索。随后，政府以首都圈为中心采取了严格的保持社会距离、关闭大众设施等防疫对策，成功阻止了疫情的进一步扩散。





从11月中旬起，疫情再次流行并延续至今。截至1月20日0时，韩国累计确诊73518例病例、死亡1300人。前一日新增404例确诊病例，死亡17人。韩国防疫部门表示，疫情随时都有可能重新扩散，呼吁民众不要放松警惕。