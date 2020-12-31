美拜登政府成立 韩半岛局势或迎重大变化

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韩国总统文在寅21日向美国总统拜登致贺电，文在寅表示，韩国是美国坚定的同盟、可信任的同伴，将与拜登政府共同前行。





拜登在美国当地时间20日举行的就职典礼上表示，美国正面对着危机和挑战的时刻，我全部的灵魂都将倾注于重新团结和凝聚美国。拜登政府在新冠疫情、经济低迷和民意极端撕裂等美国历史上前所未有的综合性危机之下成立，因此拜登将就职演讲的重点放在国内问题上，呼吁国民团结。拜登在演讲中提到了前总统特朗普支持者闯入国会的事件，并将自己的就任定义为“民主主义的胜利”。同时，拜登还强调应与白人优越主义、国内恐怖主义展开斗争。拜登尤其强调国民和解，他列举了南北战争、大萧条、两次世界大战和9.11恐怖袭击事件，并表示从历史经验来看，团结总是能获得胜利。





拜登还就外交政策表示，将修复与同盟的关系，重新积极参与国际社会事务。拜登表示，这是我对美国之外的人们发出的信息。这体现出拜登将与同盟开展交流合作，在国际舞台上重建美国的领导力。拜登政府的外交政策可以用“美国回来了”概括，即拜登政府将废除特朗普政府的孤立主义政策，回归重视同盟、积极参与国际社会事务的传统路线。





拜登在就职典礼后立刻签署多项行政命令，推翻特朗普政府的政策，包括重返《巴黎气候协定》、停止退出世卫组织的程序、撤销禁止部分伊斯兰国家人员入境美国的措施、停止与建造墨西哥边境墙有关的紧急事态的效力。另外，拜登还签署了旨在克服新冠疫情、改善种族歧视问题的行政措施。





分析指出，拜登在白宫办公首日即签署推翻特朗普政策的行政命令，表明他将从任期初期起大力推进重要政治课题。行政命令无需通过国会的立法程序，可立即执行。





有观察认为，拜登抹去特朗普痕迹也意味着韩美、美北、南北关系等牵涉到韩半岛局势的各个领域将发生重大变化。首先，美国将把韩美同盟恢复至原先的水平并加强合作。预计引起两国间摩擦的最大因素防卫费分担问题将在合理的水平上得到解决。此前，特朗普要求大幅上调分担额，导致两国发生摩擦。在北韩核问题上，拜登政府的处理方式将从特朗普的“从上至下”式转换为“从下至上”式。不过由于美国正面对克服新冠疫情、弥合民意分裂等亟需解决的国内问题，北韩核问题或将不属于优先考虑事项，拜登在就职演讲中也未提到北韩。另外，预计文在寅推进的韩半岛和平进程将面临困难。此外，还有分析认为，虽然韩美同盟的恢复是一件好事，但是在美中矛盾加剧的情况下，美国将进一步施压韩国参与牵制中国。