文在寅召开新年记者会 发表施政构想

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韩国总统文在寅18日召开新年记者会，就国政主要问题发表立场和构想。文在寅就围绕赦免两名前总统的争议表示，最重要的前提是全体国民形成共识。文在寅还表达了对检察和监查院的信任，同时宣布将发布高强度的住房稳定措施。





赦免李明博、朴槿惠两名前任总统的说法最初由执政党共同民主党代表李洛渊提出，随即引起了争议。对此，文在寅表示，若国民无法形成共识，赦免就不可能成为团结国民的方案，目前并不适合提赦免。分析指出，目前执政党支持者极为反对赦免，中立派群体也持负面看法，文在寅的这番发言旨在平息争议，并表明了将持续观望民意走向的态度。





文在寅还就监查院和检方对月城核电站展开的监查和调查表示，不认为这是出于政治目的。对于与法务部对立而遭到执政党及支持层攻击的检察总长尹锡悦，文在寅明确指出他是“文在寅政府的检察总长”，并就检察与法务部之间的矛盾表示歉意。韩国监查院和检方分别对关闭月城核电站的决定展开监查和调查，执政党方面指责这是出于政治目的，意在推翻文在寅政府的脱核电政策，并打击政权。不难看出，文在寅在主要问题上的看法与执政党方面存在一定差异，引发了对今后执政党与青瓦台关系变化的关注。





另外，韩国房价暴涨、租房困难，住房问题已成为文在寅政府任期后半段的最大风险因素。对此，文在寅表示，政府将政策重点放在防止投机上，但最终未能稳定房地产市场。本月11日，文在寅在新年贺词中也就房地产问题道歉。文在寅还表示，将把住房供给量扩大到远超市场预期的水平上，强调将通过大力扩大供给来解决相关问题。分析认为，这意味着政府将在继续打击投机行为的同时，将政策重点从限购转向扩大供给。





文在寅还就新冠疫苗问题表示，计划从2月开始接种，到9月完成第一轮接种工作。目前，韩国已保有充分的剂量，且分散购买了多种疫苗以降低风险。若接种后出现副作用，政府将予以赔偿。





对于南北关系，文在寅强调，愿竭尽所能发展南北关系，随时随地都可以与北韩国务委员长金正恩会晤。





文在寅还对拜登政府的成立表示期待。他认为，拜登政府与韩国政府在某些方面的基调相同，只要保持紧密对话，完全能够摸索出解决方案。





对于始终未能找到突破口的韩日关系，文在寅指出，将所有问题捆绑在一起、停止其他领域合作的做法不可取，双方有必要对不同领域的问题进行区分、各个击破。