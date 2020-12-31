戴口罩时如何防止眼镜起雾

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一到冬季，戴眼镜的人最痛苦的就是口罩里的水蒸气汇聚在眼镜上，造成视线模糊，看哪里都是一片雾茫茫，让人痛苦不堪。不过，解决办法还是有的。

先把镜片洗干净、擦干，然后再涂上洗洁精。待镜片上的洗洁精干得差不多了，再用干的眼镜布把它擦掉就行了。（注意：擦的过程中不要沾水）。

具体操作步骤为，首先，我们需要准备一些材料，这些材料生活中也都非常容易获得，都是我们生活中常见的东西，包括洗洁精、清水和一个小碗，然后还有一块擦镜布就好了。

我们先利用上述材料配置溶液，首先在小碗中倒入洗洁精，并控制好洗洁精的量，接着，再向碗中倒入清水，这个时候需要注意的是清水的量应为洗洁精的5倍左右，之后我们要做的就是将这两种液体混合均匀。接着，我们把溶液均匀地涂抹在镜片上面，注意：正反两面都需要涂抹，而且涂抹的时候一定要均匀。然后等到溶液干的差不多的时候，我们拿出擦镜布，用擦净布均匀地、朝着一个方向将涂抹在眼镜片上的溶液给擦干净。如果您将眼镜放在冒着热气的热水上做一个实验，会发现已经没有起雾现象了，这是因为我们配置的溶液对眼镜片已经形成了一个保护层。同理，肥皂水也是可以的。光滑的洗洁精或者肥皂水可以防止眼镜起雾。

虽然防止眼镜起雾有好几种方法，但总体来说这种方法算是非常有效的，而且特别方便简单，维持的时间也比较长，擦一次大概能够坚持三五天，不过具体时间还是取决于擦眼镜的频率。





（文中窍门来自薛*听友）