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韩国国内也有圣诞老人邮局，不过如今还有很多韩国人不知道有这样的邮局。在韩国，如果寄信到该邮局，人们还可以收到来自传说中圣诞老人的故乡——芬兰罗瓦涅米的圣诞老人的回信。





2018年7月末，在江原道华川郡亮相了韩国首家圣诞老人邮局。该邮局很特别的是，华川郡是直接从芬兰国家邮政局获得许可的，在华川郡开设了芬兰著名旅游胜地之一——圣诞老人邮局的韩国总局。





当初，圣诞老人邮局韩国总局大楼虽然已完工建成，正式开门迎客，然而考虑到邀请芬兰圣诞老人村的圣诞老人等日程，当年12月22日才举行了成立仪式。当时，来自芬兰圣诞老人村的圣诞老人也参加了仪式，不仅让小朋友们一睹元祖圣诞老人的风采，还一起拍照留念，让小朋友们度过了永生难忘的时光。





圣诞老人邮局韩国总局由华川郡运营，其主要工作是每年截至12月初接受游客的信件后集体寄给芬兰的圣诞老人村。最大的魅力在于寄信人可以在圣诞节之际收到来自圣诞老人的回信。圣诞老人的回信也非常特别，明信片上盖着芬兰圣诞老人邮局的邮戳与圣诞老人的亲笔签名，并且为了帮助韩国人理解信件的内容，明信片背面附上了韩文翻译。





圣诞老人邮局韩国总局的建筑也很独特，红色木建筑的外壁以圣诞老人与拉雪橇的驯鹿的LED照明点缀，门口的两边设置大型圣诞老人与驯鹿雕像以及邮箱，供游客们拍照留念。室内则展示着绚丽夺目的圣诞树、圣诞老人村照片、圣诞老人与驯鹿玩偶等到处充满了圣诞节日的欢乐氛围。





这里除了接受游客寄给圣诞老人的信件以外，还出售芬兰圣诞老人邮局的纪念品、明信片、礼品等。不仅如此，还进行剪纸工艺、木工艺、制作松饼、烘焙饼干等圣诞体验活动，深受游客们的欢迎。