Epik High正规10辑发行 沉淀3年而成的音乐疗愈

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Epik High时隔3年3个月回归歌坛。成员们将此间想要讲述的故事融进音乐，为听者传递心灵安慰。

18日，Epik High第10张正规专辑第一部分《Epik High Is Here上》正式发行。当天，Epik High成员也举行了线上专辑发行纪念记者会，和大众分享了新专辑的音乐以及幕后的制作故事。

《Epik High Is Here上》是Epik High出道17年来，在音乐之路上的所感所悟的缩影，也是成员对音乐的决心。Epik High希望通过新专辑的音乐去守护那些认为“这世界上没有人能够理解我”的人。

主打歌之一《ROSARIO》是对那些整天诅咒别人遭遇不幸和失败的人的当头棒喝，为失去勇气的人代言，高吼“我是活着的传说，我会坚守我的位置”，是一首色彩强烈的嘻哈歌曲。CL和ZICO的合唱也成为《ROSARIO》备受关注的焦点。

除《ROSARIO》外，Epik High和Heize合唱的《好像我的故事》也被选为专辑主打歌。很多人在看了悲伤的影视剧或者听了悲伤的歌曲后，总会感觉自己就是其中不幸的主人公，而《好像我的故事》正是送给这些人的安慰。这首歌也一改Epik High经典的嘻哈调调，呈现出犹如ost一般的旋律，充满感性。

Tablo介绍说：“现在大家的身心都似乎处于一个寒冷的时期，所以选择了《好像我的故事》作为主打歌之一，想给大家带来一些暖意。同时也希望大家抱着‘我最强’的心态克服眼前的困难，因此把《ROSARIO》也定为主打歌。”