郑允浩发行全新个人EP《NOIR》回归 黄政民参演MV

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东方神起成员郑允浩（U-KNOW）18日发行了个人第2张EP《NOIR》，回归歌坛。

新专辑收录了6首风格各异的歌曲。主打歌《Thank U》是一首流行舞曲，由郑允浩经纪公司音乐制作人俞勇进和国际知名音乐制作组合The Futuristic合作完成。歌词内容将网络中的恶意评论当做是成长历练中滋养自己的养分，以此为鞭策让自己变得更加强大，十分具有戏剧色彩。

不仅歌曲极具故事性，MV更可谓是一部剧情饱满的微电影。郑允浩邀请到影帝黄政民以及在大热剧集《甜蜜家园》中有着精彩表现的演员李正贤共同主演MV。MV故事背景为黑帮内斗，打斗场面堪比电影，画面精良、视觉效果出色，其中几场戏也致敬了《老男孩》中的羊角锤打斗戏以及《新世界》中的电梯打斗戏。郑允浩表示：“两位演员精湛的表演让最终呈现出的效果非常令人满意。每个细节都是活的。大家也能在其中发现我新的一面。”

新专辑发行后，郑允浩还精心策划、制作了一场别开生面的showcase——“U-KNOW SHOW”。与普通showcase一样，会介绍新专辑、表演新歌、进行访谈、讲述幕后花絮等，但郑允浩将所有的环节串联起来，以演出的形式为歌迷呈现，犹如一部完整的音乐剧。尤其是郑允浩在其中一人分饰歌手、主持人、表演人员、现场工作人员等多个角色，在突出主角身份和趣味性的同时，也让歌迷看到了郑允浩多才多艺的一面。