Kyoungseo《Shiny Star》逆袭GAON数字歌曲榜单夺冠

ⓒ ENGINE OF DREAM

Kyoungseo凭借歌曲《Shiny Star(2020)》登顶GAON数字歌曲榜第3周周榜。

21日，GAON榜单运营方韩国音乐内容协会发布1月第3周GAON榜单，Kyoungseo《Shiny Star(2020)》在发行后10周成为数字歌曲榜冠军。《Shiny Star(2020)》自去年11月发行以来，持续呈现上升趋势，此前也曾一度蝉联两周榜单亚军。

专辑榜方面，TREASURE的《THE FIRST STEP：TREASURE EFFECT》成为冠军，下载榜单榜首为(G)I-DLE新歌《火花》。大热单曲《VVS(Feat. JUSTHIS) (Prod. GroovyRoom)》则连续8周成为在线播放榜第1。体现歌手海外人气的榜单社交榜2.0冠军为BLACKPINK。

另外，第3周数字歌曲榜中的上榜新歌为(G)I-DLE《火花》（4位）、MUSHVENOM和JUSTHIS《TakeIt》（74位）、VICTON《What I Said》（78位）。