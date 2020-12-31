Bobby、泫雅、姜丹尼尔将陆续回归歌坛

ⓒ YONHAP News

男团iKON成员Bobby将于25日发行个人第2张正规专辑《LUCKY MAN》，新专辑包括主打歌《U MAD》在内共收录了17首歌曲，且全由Bobby亲自参与创作，将为歌迷打造顶级的嘻哈音乐世界。Bobby上一张正规专辑的发行已是3年前，因此新专辑的音乐也将向歌迷吐露3年来Bobby在音乐以及人性上的成长。

泫雅即将于28发行第7张EP《I’m Not Cool》，时隔1年2个月回归。向来以独特的音乐和魅力吸引大众眼球的她，此次回归依旧成为大众关注的焦点。而此次新专辑主打歌将会由泫雅经纪公司老板Psy创作，因此更加让歌迷期待。此外，泫雅的男友金晓钟（DAWN）也参与了专辑创作。

姜丹尼尔确定将在2月发行全新专辑。继去年8月发行EP《MAGENTA》之后，姜丹尼尔便投入到新作品的创作之中，目前，新专辑的录制已进入尾声，姜丹尼尔也正埋头准备新专辑的发行和宣传。此外，姜丹尼尔还将在出席将于2月举行的韩流线上演唱会“UNI-CON”，还将录制网络综艺《Agent Black Jack K》。