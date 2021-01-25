朴殷硕出演《我独自生活》 公开单身田园生活与放弃美国永居权背景

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最近凭借热播韩剧《顶楼》备受关注的男演员朴殷硕出演人气综艺《我独自生活》，公开持有美国永居权的他入伍服役的缘由，引人注目。





在近期播出的《我独自生活》中，朴殷硕作为新年的新嘉宾出演节目，首次公开了京畿道田园住宅的生活，吸引了观众的目光。在节目一开始，朴殷硕起床后站在客厅的窗边边喝咖啡、边看窗外雪景的惬意场面羡煞旁人。但是紧接着全副武装出去展开除雪工作，与积雪战斗而累倒在地上时，朴殷硕无奈地感叹：“好像回到了当兵时期，田园生活好辛苦啊~”这时，有嘉宾问他：“你不是持有美国永居权嘛，为什么当兵呢？”对此，朴殷硕回答说：“我从小在美国长大，22岁时怀着演员梦回到韩国，可是当时我的韩语说的不好，而且当时在维持美国永居权的条件下可以服役，所以为了有效地学习韩语就入伍服役了。但是退伍后不惜放弃了永居权。”关于放弃美国永居权的理由，朴殷硕表示：“说来好笑，当时心想持有永居权，如果演艺事业不如意就可以去美国，可我觉得这是借口，是卑鄙的想法。”张度妍说：“为了演技放弃的吗？”对此，朴殷硕表示：“因为我只有演员这条路，没有任何B计划”，让在场的成员们拍手叫好。