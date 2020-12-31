虚拟现实技术“小能手”——韩国“Salin”公司

ⓒ SALIN

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。今天，我们将带领大家走进韩国“Salin”公司，这是一个基于5G技术的非面对面沉浸式服务平台开发商。让我们与公司首席执行官金在贤（音译：김재현）先生一道聊一聊他们公司。





金在贤先生预见了数字有线电视广播和互联网电视在韩国的发展方向。他见证了从电视到移动设备的转变，从机顶盒到基于互联网服务的消费方式的转变。在这个过程中，他看到了双向交互虚拟现实广播解决方案的增长潜力。他开始开发相关解决方案，使消费者能够通过VR或AR设备观看内容。此外，他的公司正在研究一种新的解决方案，这个解决方案将允许多个用户在3D空间中进行相同的活动。简而言之，通过这个解决方案即使实际上彼此相距遥远，用户也可以有一种一起开会或一起观看体育比赛的感官享受。





韩国“Salin”公司开发了“Epic Live”服务，这是一个身临其境的媒体平台。作为新一代媒体，沉浸式媒体通过提供比视频媒体更加生动和沉浸式的体验，力求展现尽可能逼真的环境。通过“Epic Live”服务，媒体服务运营商能够从各个角度提供音乐会或体育赛事的实时超高清转播，使观众可以有一种身临其境的感觉。由于市场对这项技术的认可，韩国“Salin”公司于2018年成为日本软银公司创新计划的获胜者之一。





韩国“Salin”公司正积极开拓海外市场。去年，公司在日本推出了这项服务，还与一家泰国公司签订了合同。与许多其他公司一样，韩国“Salin”公司也因新冠疫情而遭受重创，但事实证明，这场危机也是一次机会。





克服疫情危机之后，韩国“Salin”公司又向前迈出了一大步。本月，他们开发出了用于构建扩展现实XR环境，例如多用户虚拟学习、举行会议和展览的关键应用。之前，韩国“Salin”公司主要依赖北美或欧洲公司开发技术，但是他们发现国外的服务在韩国落地很难，因为与韩国国内环境不兼容。现在他们的整个系统实现本土开发，使用起来更加方便。韩国“Salin”公司还为新系统添加了实时通信功能，例如语音和文本聊天功能，预计韩国的公司和机构将更积极地使用本地推出的服务。除了开发和提供自己的服务外，韩国“Salin”公司还决心全面致力于技术开发和创新，实现韩国本土XR解决方案引领全球市场。韩国“Salin”公司希望与员工一起实现这一目标。





随着新冠疫情的不断加剧，无接触服务已变得非常普遍。韩国“Salin”公司预测，VR市场将有着巨大的发展潜力。韩国“Salin”公司正在努力创新，致力于发展成为可以代表亚洲的虚拟现实平台服务运营商，这项服务将很快成为我们日常生活的一部分。