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乔·拜登宣誓就任美国第46任总统，美国政府换届必将对国际秩序产生重大影响，包括韩国在内的世界各国都将再次面临新的商业环境。拜登政府的经济政策将可能着重于通过与盟国间的合作，在恢复国内经济的同时，在全球范围内重建贸易秩序。未来，美国新政府还将寻求通过包括世界贸易组织在内的国际组织恢复其全球领导地位，因此预计包括东亚在内的全球价值链将发生巨大变化。今天，我们邀请到了韩国开发研究院的宋永宽（音译：송영관）先生，与他共同聊一聊韩国应该如何应对新的贸易环境。





从拜登去年春季在《外交》杂志上发表的文章中我们可以发现他的贸易政策主要有4个要点。首先，在拜登就任总统期间，美国将奉行多边主义并遵守国际规范。第二，美国在贸易协定中将要求更严格的环境及劳动标准。第三，将加强以美国为中心的全球价值链。最后，美国将继续对中国采取强硬立场。前三部分显示出与特朗普贸易政策的明显不同，而最后一部分则与特朗普类似。





拜登就任后，立即签署了重新加入《巴黎气候协定》和世界卫生组织的行政命令。他开始推翻前总统特朗普的一些政策，但是拜登政府可能会继续对中国采取强硬态度。美国将致力于在未来技术，尤其是5G和AI技术中占据领导地位。美中之间日益剧烈的冲突可能会导致东亚的全球价值链发生变化。





拜登的贸易政策将在许多方面影响韩国经济，最显著的部分将是全球价值链的变化。中间商品贸易和外国投资是全球价值链的重要组成部分。以iPhone为例，iPhone不是苹果直接生产的，而是台湾富士康公司在中国大陆工厂生产的。在生产所需零件中，有一些是在中国大陆生产的，还有一些是从韩国和日本进口的，最终成品出口到包括美国在内的世界各国。因此，iPhone生产涉及台湾、中国大陆、韩国和日本，形成了全球价值链。东亚地区的全球价值链非常发达，特别是在电子行业领域。韩国的半导体出口严重依赖这一价值链。在这个地区性全球价值链中，预计中国的角色有可能在未来被削弱。





中国在东亚全球价值链中的占有率已经开始下降，因为中国经济的未来增长战略更多地是针对其国内消费，而不是出口。中国经济的结构性变化正在导致贸易收缩，从而导致东亚现有价值链的变化。《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》- CPTPP被认为是可能影响东亚全球价值链的另一个因素。由日本领导的贸易协定于2018年12月生效，该协定基于《跨太平洋伙伴关系协定》，该伙伴关系协定由奥巴马政府领导，目的是建立一个以美国为中心的新的贸易集团。





《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》由包括日本、越南、加拿大、澳大利亚和新西兰等11个国家组成。这项多边贸易协定与其他自由贸易协定的不同之处在于其原产地规则适用累积原则。假设一家加拿大公司在越南建立了一家工厂，这家工厂可以从日本或韩国进口零件、生产商品并将其出口给CPTPP成员。如果工厂从贸易协定的签署国日本进口零件，则零件有权享受优惠关税待遇，并且使用该零件的产品在出口到CPTPP成员国时也会获得优惠待遇。但是，由于韩国不是CPTPP的成员，因此韩国的零部件没有资格享受优惠关税待遇。这样一来，即使两国产品的质量和价格相同，该工厂仍将优先选择日本零部件而不是韩国零部件。这个原产地规则可能会在CPTPP成员国之间形成新的全球价值链。





分析人士指出，东亚地区全球价值链的变化可能对韩国经济同时构成风险和机遇，而韩国经济高度依赖中国贸易，如果中国在区域全球价值链中的比重减少，将对电子、化工和汽车零部件等韩国主要产业的增长产生负面影响。但另一方面，以东盟成员国为中心的新的全球价值链的出现可能是韩国开拓另一个市场的机会。韩国开发研究院表示，韩国应尽快加入CPTPP，以减少风险因素并抓住新的发展机遇。





韩国对中国的贸易依存度仍然很高，中国占韩国总出口的四分之一。这意味着，如果中国对从韩国进口的产品实施限制，将对韩国经济产生巨大影响。但是，如果韩国加入CPTPP，韩国可以实现其出口目的地多样化。韩国成为CPTPP成员将使出口领域的前景更加光明，尤其是主要生产中间产品的中小型企业将受益匪浅。





韩国开发研究院认为，韩国不必担心加入CPTPP可能引起的一些问题，包括市场开放和渔业补贴等。尽管贸易协定要求高度的市场自由化，但其标准与韩国已经签署的自由贸易协定类似。此外，在CPTPP成员中，墨西哥是韩国唯一没有签署双边自由贸易协定的国家，因此即使CPTPP生效，在农业和食品等敏感领域，其负面影响也非常有限。韩国开发研究院还提出了吸引外国直接投资的需求。拜登政府对中国施加的更大压力可能会促使外国投资离开中国，而韩国应考虑吸引这些资金的方法。当然，在贸易自由化过程中必须保护弱势群体。





促进贸易自由化将使许多领域受益，但也可能伤害其他领域。出于这个原因，韩国一直对取消关税持消极态度。但是现在应该通过推出补贴政策而不是通过保持关税壁垒来应对潜在的危害了。相关的补贴政策包括贸易援助体系和公共直接援助计划。前者用于服务业和商业，而后者用于农业领域。在前一个政策中，有必要减少对没有发展潜力公司的支持，而应增加对工人的支持。政府还需要有效实施第二项政策，以帮助农民保持收入水平并提高农业产业的竞争力。





特朗普时代已经过去，拜登时代已经到来，这意味着美国已经摆脱了单边主义，并开启了一个寻求可预期、普遍价值的新时代。对于高度依赖贸易的韩国来说，这被认为是积极的信号，但是东亚地区全球价值链可能发生变化，这给韩国经济主要增长引擎的出口业带来不确定性。韩国需要制定一系列措施，在拜登时代先发制人地应对新的贸易环境，并以这种变化作为韩国经济未来的发展契机。