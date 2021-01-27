D.O.退伍翌日开线上直播 与粉丝分享退伍感受

ⓒ YONHAP News, Military Manpower Administration

EXO成员D.O.(都暻秀)退伍后通过线上直播向粉丝们致以亲切的问候，并分享退伍的感受。





26日，D.O.通过Naver的直播频道V LIVE，以“退伍”为题进行了直播。之前，D.O.于2019年7月入伍，曾作为首都机械化步兵师团的炊事兵服役，于本月25日正式退伍。





在当天的直播中，D.O.公开了部队生活与今后的活动计划。关于部队生活，D.O.表示：“军队是亲身体验才能知道的。其实入伍前我也经常听说炊事兵很辛苦，可我很喜欢烹饪，而且也想担任炊事兵，所以为此还考取了资格证，结果是果真十分辛苦。不过在人生中有机会调制大量的饭菜，这对我来说是颇有意义的经验。我曾努力把饭菜做得更好吃，当大家说好吃时，我会特别开心。”





D.O.还不忘感谢等候他的粉丝们与粉丝们给予的应援。他说，他在服役期间读了粉丝们的所有来信，粉丝们的慰问信让他深感欣慰和开心，所以还经常跟战友们炫耀。





在直播结尾，D.O.谈及回归作品。他已确定出演通过叫座电影《与神同行》结缘的金容华导演的新片《The Moon》。他说：“现在还不能公开电影的详情，但真的很有趣，敬请大家多多期待与关注。”