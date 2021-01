导演:崔银钟

编剧:朴世贤

主演:赵炳圭、裴卢丽

类型:科幻、喜剧

片长:79分钟

上映日期:2021年2月3日(韩国)

其他片名:There is an Alien Here





剧情概要:

2021年,地球上的人类开始莫名消失并留下黄颜色的痕迹,情况越发混乱。一群对外星人感兴趣的“外星人研究会”同好会会员躲避在一个地下密室,然而却有种种迹象表明,这群人中有一个是外星人。大家在必须相互协作却又不得不彼此猜忌之下开始证明自己并非外星人。





幕后花絮:

《这里面有外星人》以极其诙谐、夸张的方式为观众展现了一场世纪末日来临前的人间喜剧。影片欲通过人类和外星人的对比,反映现今社会中所谓的“多数派”与“少数派”、“主流”与“非主流”的关系。影片绝大部分场景仅为一间密室,且并没有过多华丽的特效,十分考验演员演技。