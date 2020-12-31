《漫话国乐》 冬日的暖光 / 歌客 / 青山也

在严寒的冬日里，暖暖的阳光洒在身上，感觉浑身舒服又温暖。国乐也不会错过这一素材，有一首歌歌颂想把冬日里的阳光送给心爱的人：

“让冬日的暖光照耀你，

将美味的芹菜献给你。

你已拥有一切，

我却忘不了你……”





爱情是伟大的，所以有了心爱的人，人们会心甘情愿地为对方付出所有。





古时候，时调诗中的“你”一般指的是情人，读书人则往往以“你”来比喻高高在上的君王，将对于君王的忠心描写成好比对于心爱的人忠贞不二、恋恋不舍。

《冬日的暖光》/正歌乐队灵魂知己





朝鲜王朝中期的著名文人林悌从小凭借文学才华展露头角，长大后他为人耿直、自由奔放，对世事、名利淡泊，与当时的书生以及党派相争的社会格格不入，因此留下了一些有趣的传闻逸事。有一年，林悌奉命赴任平安道官员，在赴任途中，林悌特意寻访著名艺妓兼诗人黄真伊的墓地，并即兴作了一首时调诗缅怀故人。可他的这一举动遭到书生与文人的非议，所以还没抵达目的地就被革职了。





林悌与艺妓寒雨的爱情故事也在民间流传很广。有一年冬天，林悌与寒雨偶然相遇，为人幽默风趣的林悌为了试探寒雨的心，写了一首时调诗送给寒雨：

“北昊晴晴日亮明，

无携水备起行程，

原中奖学山凉翌,

寒雨沾躯冻寝情。”





林悌借诗表示自己淋了寒雨，间接地向寒雨求爱。寒雨也看破林悌的心思，写了一首诗送给林悌作了回答：

“何耶与您冻眠呦，

鸳枕翡衾那里收，

正置近日寒雨水，

应融冷骨解弛头。”

意思是说，淋了寒雨，身体冻着睡觉是不行的。我家有刺绣鸳鸯的枕头与翡翠色的被子，今日您正巧遇到我，我愿意给您提供这些夫妇用寝具。文人雅士与艺妓以诗传情，您不觉得两人的交流别有一番情趣吗？

《歌客》 / The林





如今，时调诗作为文学作品，只在学校课堂里学习，而时调诗本来是传统歌曲或时调唱的歌词。如果说歌曲的形式严格，时调唱则是比较大众化的音乐。古代的书生通常用汉字写诗，可也喜欢以时调诗来表现自己的心境，朝鲜王朝中期文人金麟厚的《青山也不知不觉》就是其中之一，其内容尤为动人：

“青山也不知不觉，

绿水也不知不觉，

山也不知不觉，

水也不知不觉，

山水间的我也不知不觉，

不知不觉长大的身体，

也不知不觉地老了。”





金麟厚是朝鲜王朝第12代国王仁宗世子时期的师父。仁宗登基王位后没过多久就驾崩了，由于朝政混乱，金麟厚就离开官场回乡，余生埋头于性理学的研究。这首时调诗描写了远离世俗、悠闲自在的书生的人生，此后作为女唱歌曲的歌词流传下来。

《青山也》/ 河允珠（音）、第二个月