拜登政府提及对北韩政策新战略

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美国总统拜登在就职典礼上未提及北韩问题而被认为北韩核问题不在拜登政府对外政策的优先顺序上，但是美国白宫发言人珍·普萨基22日表示，拜登政府十分关心遏制北韩问题，并将对北韩采取新的战略。这是拜登政府成立后，在白宫层面首次提及北韩核问题，并使用“对北韩新接近法”一词，因此拜登政府将以不同于特朗普政府的方式接近北韩。





在北韩核问题上，美国前总统特朗普采取“自上而下”的一揽子协议方式，但是新成立的拜登政府有可能采取类似于奥巴马政府时期“自下而上”的阶段性协议方式。由于拜登总统宣布废除“美国优先主义”，致力于恢复与同盟的关系，因此今后将积极构筑多数同盟参与的多边机制，且有可能恢复奥巴马政府时期为解决北韩核问题而举行的六方会谈。但因六方会谈未能取得实质性成果，拜登政府不会全面依赖六方会谈，今后很可能通过多边主义和双边主义相结合的方式谋求解决北韩核问题。





美国国务卿布林肯表示，新政府计划全面研讨对北韩政策，这意味着拜登政府尚未制定具体的对北韩政策，因此为确定对北韩政策基调，可能需要相当一段时间。问题是，如果北韩在拜登政府对北韩政策出炉以前发起挑衅，美北关系将急剧冷却，韩半岛紧张局势也会随之升级，因此拜登政府也有可能在较短时间内出台对北韩政策。





拜登政府像似已经做好多方面准备，因为拜登就职总统后立即签署多项行政命令等，且从去年开始就按部就班地进行准备，因此也有可能设定了对北韩政策方向。最近，北韩通过劳动党第8次全国代表大会发出对美信息，并在阅兵式上展示了新型武器，因此拜登政府也在密切关注北韩挑衅动向。北韩国务委员会委员长金正恩在此次党代会上虽然没有直接向拜登政府发出挑衅信息，但是希望美国承认其拥核国地位，并表示在此前提下才能与美国进行对话，因此拜登政府有可能经过深思熟虑后加以应对。





新加坡美北首脑会谈前与北韩外务省第一副相崔善姬就会谈议题进行协调的美国前驻韩大使金成被任命为美国国务院主管东亚和太平洋地区事务的代理助理国务卿。金成继奥巴马政府后，在特朗普政府也参与美北核协商，比谁都了解历届美国政府的对北韩政策方针，因此金成出任美国国务院主管东亚和太平洋地区事务的代理助理国务卿，意味着拜登政府将北韩核问题视为急需解决的外交课题。





金成在拜登政府初期被任命为美国国务院主管东亚和太平洋地区事务的代理助理国务卿，可以说与拜登政府制定对北韩政策基调有直接的关系。因为金成是北韩问题专家，且担任过六方会谈美国代表团团长和美国驻韩大使。此外，金成在奥巴马政府时期还直接参观宁边核设施冷却塔爆破场面，在特朗普政府时期与被称为“美国通”的北韩外务省第一副相崔善姬就无核化问题进行工作协商，因此他将综合分析奥巴马政府和特朗普政府的对北韩政策后，提出新的对北韩政策方案。





1月23日，北韩对外宣传媒体《今日朝鲜》介绍美国国会遭暴力冲击事件，并报道拜登确定当选美国总统。这是美国大选结束3个月后，北韩媒体首次报道拜登当选美国总统，但不是官方媒体而是对外宣传媒体报道此事，而且没有表明北韩对拜登政府的立场。有分析认为，北韩在高度依赖中国的情况下，不得不与中国站在同一条线上应对美国。但是美国白宫提及对北韩新接近法后，北韩或许会退后一步，另作打算。





由于拜登政府表示将对北韩采取新接近法、新战略，北韩在密切关注拜登政府将对北韩采取何种措施。北韩试图在美国承认其拥核国地位后与美国展开核裁军谈判，并在此过程中争取中国政府的支持与协助。但是拜登政府的对中国政策和特朗普政府的对中国政策略有不同，也就是说，除贸易问题外，拜登政府还将以人权、劳动、环境等问题对中国施压，对北韩也是如此，因此北韩还要在这些问题上作出应对。





在拜登政府成立之际，韩国总统文在寅提名前青瓦台国家安保室室长郑义溶为外交部长官，表现出重新推动韩半岛和平进程的强烈意志。河内美北首脑会谈破裂后，韩半岛和平进程丧失了动力，因此韩国总统文在寅期待重视同盟关系的拜登政府能为韩半岛和平进程注入动力，但不知能否如愿以偿。韩国外交部长官提名人郑义溶将基于美北新加坡联合声明就韩美两国间对北韩政策进行协调，但是拜登总统和美国外交国安团队核心官员对此持否定立场。拜登政府提及的对北韩政策新战略和文在寅政府的对北韩政策有所差异。如果文在寅政府要求拜登政府继承特朗普政府对北韩政策基调，韩美两国间有可能围绕对北韩政策出现严重分歧，因此郑义溶出任外交部长官后，必须与美国国务卿布林肯通过会谈拉近彼此间的意见差距。





拜登政府对北韩政策基调的核心在于阶段性接近法，因此文在寅政府必须比对韩美两国对北韩政策基调，并通过协商导出相辅相成的结果，但这不是在外长层面所能决定的问题，必须由两国总统做出定夺，因此韩美两国应通过首脑会谈就此问题进行协调。在特朗普政府成立初期，由于美国加大对北韩制裁力度而使韩国政府感到困扰，今后的情况可能不至于如此，但是韩国政府必须慎重思虑，做好周密准备。





最近，韩美两国确定文在寅总统和拜登总统在6月七国集团峰会期间举行双边首脑会谈，但是韩美首脑应在此前举行会晤的呼声高涨，韩国总统府青瓦台则表示将在最短时间内促成包括视频会谈在内的韩美首脑会谈。因此，我们期待韩美两国首脑尽快通过沟通与协调，导出妥善解决北韩核问题的最佳方案。