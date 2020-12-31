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由于韩国央行维持基准利率0.5%不变，商业银行的储蓄存款利率仍在历史低位徘徊，整存整取和零存整取等储蓄存款大举转移至股市或房地产市场，因此韩国各商业银行为防止存款外流而推出优利存款等，为客户提供多种优惠。那么，社会主义体制下的北韩如何对银行进行运营管理，且北韩有哪些银行呢？





北韩最具代表性的银行是朝鲜中央银行。朝鲜中央银行成立于1946年10月，其前身为北朝鲜中央银行。朝鲜中央银行的主要职能为发行货币和调节货币流通量，并负责全国货币结算业务。此外，朝鲜中央银行是北韩唯一办理保险业务的银行，并按需要发行彩票或纪念币。1991年11月，朝鲜中央银行发行面额为50北韩圆的“人民彩票”，1987年发行金日成主席诞辰75周年纪念币。特别值得一提的是，朝鲜中央银行还发行了6.15南北韩首脑会谈1周年纪念章。朝鲜中央银行的总行位于平壤，并在各道和市、郡分别设有总分行和分行。全国性货币调节由总行进行。当货币需求量大于供给时，由中央银行总行制定发行对策，反之制定货币回笼政策。除朝鲜中央银行外，北韩还有专门负责国际金融交易的朝鲜贸易银行、负责对外结算业务的朝鲜大成银行和朝鲜金刚银行、负责对在日本朝鲜人总联合会所属企业供给资金和处理进出口业务的朝鲜合营银行、负责信用社的开设及进出口贸易业务的高丽商业银行等几家特殊银行。





韩国由中央银行韩国银行负责发行货币和调节货币流通量，由商业银行负责存贷款业务和保险业务。与此相比，北韩由朝鲜中央银行独揽所有业务。其原因在于朝鲜中央银行按国家经济计划供给资金。也就是说，朝鲜中央银行的主要职能在于向政府、公共机关和企业供给资金，根本就不重视个人金融业务。





北韩在光复后强调所谓的“革命政权”建设，并将银行定义为负责国库管理、执行国家预算，并在此基础上保障国家机关和企业体合理利用资金的国家机关，并不是私人赚取利息的盈利机构，这跟我们所知的银行的概念截然不同。在此概念下，北韩从1946年8月开始将主要产业国有化，银行也是国有化的对象之一。之后，北韩积极推进经济体制改革，建立资金保障机制，由国家保障企业所在执行经济发展计划时所需的资金。其结果，银行的职能局限于筹措和分配国家经济发展所需资金，与经济主体间资金融通等市场经济规律背道而驰。





北韩的银行虽然不重视个人金融业务，但是朝鲜中央银行也有储蓄存款产品。据韩国高丽大学北韩学系教授赵永基2015年发表的论文《北韩的货币、金融制度研究》，北韩储蓄存款的种类有普通存款、预备存款、抽签存款等。其中，人气最高的是抽签存款，因为该存款产品不注明利息，通过抽签的方式支付30%至50%的利息。但是大多数北韩居民认为难以从银行立即提取存款而不愿意把钱存到银行里。北韩居民们即使有了钱也不会存到银行，大都藏在柜子底下或天花板上等不起眼的地方。因为北韩金融当局将居民存款视为国家财政备用资金，而且没有存款保险制度，因此把钱存入银行后，需要用钱的时候难以立即提取存款，从国外汇入的钱也是如此。据悉，上世纪90年代遭遇经济困难后，北韩居民未能从银行提取其在日本的亲戚汇给他们的钱，因此他们不得不向相关负责人行贿或放弃部分汇款额。总之，北韩居民认为银行不是融通资金的机构，而是诈取钱财的地方。





在韩国，购买房子的人大都去银行贷款。除房地产外，需要融通资金的时候也到银行去贷款。但是在北韩，居民们提取银行存款并非易事，更不用说到银行去贷款了。在北韩，居民们去银行贷款几乎是不可能的事情。一般来说，银行将个人或企业存款以较高的利率贷出后从中赚取差价，并将部分利益用于支付存款利息。2004年以前，北韩没有《中央银行法》，也没有《商业银行法》。2004年9月，北韩首次制定《中央银行法》，2006年还制定了《商业银行法》。当时，专家们认为北韩将中央银行和商业银行的职能分离开来，为二元式银行制度提供了法律依据。但是10多年后的今天，北韩仍未出现真正扮演商业银行角色的银行。北韩原则上禁止个人贷款，对企业所仅在计划范围内提供贷款。





朝鲜中央银行的保险业务由各分行储蓄保险科负责处理，但是处于有名无实的状态。据悉，船舶、铁路、汽车等财产保险由名为“朝鲜民族保险总公司”的非银行金融机构负责办理，但是该公司的规模和业绩等没有对外公开，难以确认其实际运营状况。





如此这般，由于北韩的银行不承担商业职能，因此非法金融组织“地下钱庄”的生意变得越发兴隆。银行不承担存款、贷款等职能，且上世纪90年代遭遇经济困难，中央银行无法向企业提供资金支持，因此北韩的新兴富豪“钱主”开始向从事建设业、服务业、制造业的国有企业提供资金支援，从而形成了庞大的地下金融市场。2012年，北韩采取改革措施，允许企业所自行筹措解决生产资源后，地下金融市场的规模变得更加庞大。最近，北韩的“钱主”除了放高利贷以外，还对多种行业投资，甚至直接参与经营，并为个人和企业提供汇款服务等，为北韩经济复苏注入了动力。上世纪90年代，北韩集市商人大都利用地下钱庄的小额高利贷款，但是最近视贷款人的社会地位决定贷款利率等，形成了专业化的地下金融市场。总之，由于银行不履行其职责，北韩居民将“钱主”视为引领北韩市场化和地下金融发展的排头兵。





不论如何，在地下金融市场日益蓬勃发展的情况下，北韩不得不改善其金融制度，因此北韩金融当局今后将出台何种政策，引人关注。