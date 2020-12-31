韩中首脑宣布2021-2022年为韩中文化交流年

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青瓦台日前表示，韩国总统文在寅同中国国家主席习近平26日通电话，宣布2021-2022年为韩中文化交流年，并祝愿该活动成功举行。各界关注这是否能够成为限韩令解除的契机。2017年3月驻韩美军部署“萨德”后，作为报复措施，中国对流行音乐演出等韩国文化活动和旅游项目进行了禁止或限制。





文在寅同习近平时隔8个月再次通话。两国领导人商定就习近平访韩事宜保持紧密沟通与合作，并重申韩中两国对实现韩半岛和平起着重要的作用。去年韩中双方就习近平访韩达成一致并就具体细节持续沟通，但是因新冠疫情扩散未能成行。





文在寅呼吁中方为对话解决韩半岛问题发挥建设性作用，习近平对此表示，支持南北、美北对话，重视韩国为政治解决半岛问题发挥的作用。习近平还表示，北韩在劳动党第8次全国代表大会上公布的对外立场表明，与韩国的对话大门仍然敞开，韩半岛局势总体上稳定。





两国领导人通话中最引人注目的内容是宣布2021-2022年为韩中文化交流年，并祝愿该活动成功举行。双方还一致同意在2022年韩中建交30周年之际，进一步推动两国交流与合作，通过“韩中关系未来发展委员会”一同构想今后30年的发展蓝图。“韩中关系未来发展委员会”是由两国专家组成的机构，旨在以建交30周年为契机，提出韩中关系发展方向路线图。两国在去年11月举行的韩中外长会谈上就设立该机构达成一致。





文化交流年的举行将推动丰富多彩的文化和艺术活动，由此韩中两国将可在文化艺术领域展开流行歌手联合演出、电视节目共同制作等各类合作。包括文化内容出口、韩国艺人赴华发展等在内的文化交流活动是“萨德”报复措施的主要对象，该领域至今仍处于低迷状态。韩国政府通过去年11月26日中国外交部长王毅访韩期间举行的韩中外长会谈等渠道，持续要求中方对推动两国文化内容领域合作问题予以关注和协助。





习近平亲自表达推动交流的意愿可谓意义重大。预计中国将不仅举办政府层面的活动，民间也将形成与韩国展开文化交流的氛围。实际上，最近中国已开始向韩国游戏公司发放游戏版号，韩国艺人也在逐渐进入中国市场，释放出积极的信号。





不过文化交流年的宣布并不意味着局面会立刻扭转，也不代表对文化交流的限制会完全解除。此外，有意见认为，美国拜登政府预计会展开更进一步的对华施压行动，韩国政府的立场有可能变得更为艰难。