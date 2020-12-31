海外机构纷纷上调韩今年经济增速预期

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在去年新冠疫情大流行的情况下，韩国经济增长率为-1.0%，表现相对其他主要国家良好，海外主要投行和研究机构纷纷上调韩国今年的经济增速预期值。





韩国国际金融中心的数据显示，在6家投行和1家研究机构中，3家将韩国今年的经济增速预期值上调0.1至0.3个百分点不等，其中国际货币基金组织上调了0.2个百分点。国际金融中心27日表示，在发布报告的7家机构中，6家公布了韩国2021年经济增速预期，其中半数机构上调了预期值，其余则维持不变。这些机构发布的预期值在2.7%到5.0%不等。





此前，巴克莱银行、高盛集团、摩根大通、汇丰银行、野村证券等9家海外投行对韩国2021年实际经济增速的平均预期值为3.4%，较一个月前上升0.1个百分点。





国际货币基金组织26日发布“世界经济展望修正值”，对全球30个国家的经济前景作出预期，其中将韩国今年经济增速预期值从2.9%上调至3.1%。这一数据与韩国开发研究院持平，但低于亚洲开发银行的3.3%，高于经合组织的2.8%。另外，国际货币基金组织预测今年世界经济增速为5.5%，较去年10月发布的预期值上调0.3个百分点。





去年在疫情大流行的情况下，全球经济大幅衰退。韩国经济虽然也出现负增长，但表现仍好于其他主要国家。韩国银行本月26日发布的数据显示，2020年第四季度韩国实际经济增速为1.1%，去年全年经济增速为-1%。这是韩国经济继1998年亚洲金融危机时期负增长5.1%之后，时隔22年再次出现负增长，也是历史上第3次负增长。第一次负增长为1980年的-1.6%。不过，去年第四季度韩国经济增速远远高出18个主要分析机构的平均预期值0.7%，全年经济增速也略高于主要海外机构的平均预期值-1.1%。英国经济分析机构凯投宏观（Capital Economics）、美国银行等对此分析指出，这一结果远远优于其他国家。与陷入衰退的全球经济相比，韩国表现相对良好，这主要是由于韩国相对成功的防疫工作和出口复苏势头。此外，国民自发积极地协助也是坚实的后盾。





在疫情大流行的情况下，韩国经济虽未能避免负增长，但是跌幅远远低于美国、日本、欧洲等主要发达国家-3%至-10%不等的水平。其中，出口贡献较大，持续下滑的出口自去年9月起开始反弹，一直持续至去年第二季度的经济负增长也由此在第三和第四季度重新转为正增长。





不过，虽然今年韩国经济增速预期值得到上调，但是外界的担忧仍旧不小。目前韩国经济由出口支撑，内部两极分化日渐严重，内需低迷和就业恶化的局面也每况愈下。有评价认为，韩国就业市场仍持续遇冷，在实现新冠病毒群体免疫前，很难期待内需出现大幅度复苏。