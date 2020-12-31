韩政府发布新冠疫苗接种计划 医务人员优先接种

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韩国政府28日发布“新冠病毒疫苗预防接种计划”。该计划确定了医务人员优先接种、接受接种的个人不得选择疫苗种类等原则。根据计划，接种工作将从第一季度开始，9月前完成面向全体国民的第1轮接种，力争到11月实现群体免疫的目标。





最优先接种对象为在传染病定点医院和生活治疗中心等处负责治疗新冠病毒感染患者的医务人员。政府决定首先在国家级传染病医院国立中央医疗院的中央预防接种中心为首都圈医疗机构的医务人员进行预防接种。接下来将在顺天乡大学附属天安医院、朝鲜大医院、梁山釜山大医院增设为医务人员进行预防接种的地区接种中心。此外，政府还将向新冠治疗定点医院配送疫苗，确保各医疗机构可同时自行实施接种。第一季度可接受接种的医务人员大约为5万人，具体使用的疫苗品种尚未公布，不过从第一季度起，新冠疫苗保障机制（COVAX Facility）开始向韩国供给辉瑞和阿斯利康疫苗，因此这两家公司产品的可能性较高。





另外，第一季度还将启动面向78万名疗养医院及设施的住院患者、入住人员、工作人员的接种工作。接种将在医疗机构进行，行动不便者可接受上门接种服务。3月中旬起，上级综合医院和综合医院等医疗机构的卫生医疗人员、119急救队、检疫官、流行病学调查官等44万名新冠疫情一线工作人员将可接种。





第二季度起将面向约850万名65岁及以上老人和约90万名防疫薄弱环节设施的入住人员及工作人员开展接种工作，这些设施包括老人居家及福利设施、残疾人居住及使用设施等。同时，38万名在诊所、药房工作的医疗人员和药剂师也将可接受接种。





第三季度起将启动面向慢性疾病患者和19-64岁成人的接种工作，第四季度起将进行第2轮接种，并为未接种人员接种。





接受疫苗接种的个人不得选择疫苗种类，拒绝接种者的接种顺序自动推后。全体国民免费接种新冠疫苗，若出现副作用，将由国家进行赔偿。





政府表示，新冠疫苗接种工作旨在将死亡人数减至最低，并防止以防疫薄弱环节为中心出现的病毒传播。接种顺序根据医疗和防疫体系的维持、重症发展危险度、传染特点等因素决定。





目前，韩国新冠疫情已度过第3轮大流行的高峰，不过以宗教设施为中心的群聚性感染持续发生，导致呈减少趋势的单日新增病例重新增多。以27日0时为准，单日新增确诊病例超过500例，28日为497例。





政府目前正在推进各阶段事前准备工作，包括构建疫苗流通管理体系、与民间企业就扩充超低温冷库设施签订合同等。