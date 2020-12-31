韩国男生的义务-服兵役

导播（PD）：金博

主持人（MC）：南黎明 (平泽大学教授)

嘉宾：李昌熙 (仁荷工专观光经营系学生)





在韩国，凡是年满十九岁的男生都要去军队服兵役，服兵役对韩国男性以及他们的家庭来说都是义务。本期节目有请服兵役结束不久的韩国大学生李昌熙为我们介绍一下有关韩国男生服兵役的情况。









南：您好！请你跟我们的听众朋友们打个招呼好吗？

李：大家好，我是今年24岁健壮青年李昌熙。在位于仁川的仁荷工业专门大学观光经营系读书，现在是休学状况。

南：你的中文说得相当不错啊？

李：谢谢！我从5岁开始，由于父亲的工作，在中国生活了10年。当时为了适应当地的环境和文化与同学交流，自然地学会了汉语。 非常感谢我的父母，也感谢韩广的邀请。









南：在韩国每个男生都要去服兵役，是这样的吗？

李：对。按照韩国的《兵役法》的规定，凡是年满19岁的男性，都有去军队服兵役的义务。韩国是征兵制，身体和精神健康的男性需要在满30岁之前完成兵役任务。如果身体或精神不健康的话，能够以公益勤务的方式代替服兵役2年，公益勤务的服役时间比一般兵役长。

南：一般韩国男生会选择什么时候去军队服兵役呢？

李：大部分的男性在21~23岁这一期间入伍。男性服役的时间不短，容易忘记自己的专业知识。所有把大学作为保险，退伍后回到大学一边学习一边设计并追求梦想是比较好的安排。而且反正有义务当兵，就希望尽快完成它，感觉兵役像我们的人生作业。退伍后我经常想“终于完成了一份很漫长的作业”。

南：去军队服兵役也要做不少准备吧？

李：对。身体检查、心理准备、交女朋友等等。我们的身体检查是在19~20岁进行，身体状况分为5个等级。1~3等级当兵，4等级当公益勤务，5等级是免除兵役。一般人都属于1~2等级，我也如此。其次心理准备是必须的，入伍之前的那期间会有点难过。但是有女朋友的人，在军队里也会觉得很快乐，至于能否把关系坚持下来，我觉得还是应该尊重女方的选择吧。









南：军队生活怎么样呢？是不是电影里面描写的那样浪漫有趣，或者是特别艰苦难熬呢？

李：我觉得军队生活是浪漫和艰苦共存的。军队是一个承载很多东西的地方，如人情、关怀等。以我的经历来说，最浪漫的是退伍的前一天。那天，我的任务结束后，上官来找我，每个干部都抱我一次，对我说“辛苦了！”晚上我的下级也都来找我，跟我道别、聊天、熬夜，我们恋恋不舍。军队给我留下了许多美好的记忆。

南：在韩国，对服了兵役和没有服兵役的男生，人们的看法和社会待遇有什么不同呢？

李：韩国人觉得还是服兵役回来的男性更有责任感、更加健康。军队是一个团体，自然能锻炼领导能力和责任感还有生活中需要的品德。多数男性在当兵时每天接受体力训练，运动会自然地成为习惯。我也是这样，退伍之后也是每天运动，管理身体。大部分女生也会更喜欢服兵役回来的男生，因为看起来更健康、有男人味吧。 （图片来自嘉宾）