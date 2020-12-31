打造自己的化妆品——韩国“Beauty Makers”公司

ⓒ Beauty Makers

韩国企业正通过一些创新想法改变全球经济。接下来，让我们来看看韩国企业是如何通过一些创新想法改变全球经济的。今天，我们将带领大家走进韩国“Beauty Makers”公司，这是一家化妆品生产平台开发商。让我们与公司首席执行官崔章赫（音译：최장혁）先生一道聊一聊他们公司。





数字服务规划师崔章赫先生与曾生产过各种化妆品的柳胜赫（音译：유승혁）先生共同创立了韩国“Beauty Makers”公司。他们在各自领域拥有丰富的经验，在快速发展的美容市场上看到了巨大的潜力，在拥有稳定客户的基础上，希望打造一个新的化妆品生产平台，许多原创个人可以将他们的想法变成实际产品。根据韩国产业通商资源部的数据，2020年韩国化妆品出口同比增长15.7％，达到创纪录的75亿美元。尽管自从新冠疫情暴发以来，全球范围内的的隔离措施限制了户外活动，但得益于人们对韩国化妆品的日益青睐，仍取得了这一积极结果。





任何人都可以尝试通过韩国“Beauty Makers”公司制造化妆品，韩国“Beauty Makers”公司提供在线的一站式服务，从生产、咨询到收货。另外，这项服务非常便于使用。如果大家想按照自己的想法制作新的美容产品，就可以访问公司的网站或应用，然后选择潜在产品所属的类别，使用在网站上注册的大约2000家化妆品制造商的数据库，用户可以立即估算成本并申请样品产品。韩国“Beauty Makers”公司提供有关商业注册的咨询，代表客户执行相关工作，并从事与产品包装设计、营销甚至销售相关的其他工作。这种高效的系统可帮助人们方便有效地开展化妆品业务。





韩国“Beauty Makers”公司与美容专家合作发布了原创产品。到目前为止，已有9位新人通过公司推出了13种产品，产品以众筹形式出售。第一款成功的产品是“海盐深层清洁洗发露”，一经推出就完美售罄。韩国“Beauty Makers”公司在首尔南部还开设了一个名为“Maker Space”的线下门店，以便更多人可以轻松到访。韩国“Beauty Makers”公司希望到访用户可以在这里提出有关化妆品生产的各种问题，这里将成为化妆品开发人员的交流平台。





据说在经济不景气期间口红的销量增加了，但是当整个世界都陷入疫情的困扰时，这种长期存在的理论在去年的化妆品行业中并没有真正起到作用。许多消费者转向了护肤产品，因为他们不得不整天戴着口罩，因此需要多加照顾皮肤。另外，尽管彩妆的销售有所下降，但眼妆产品却变得非常流行，因为它们可以起到“画龙点睛”的作用，尤其是通过视频会议平台进行非面对面会议，眼妆似乎更重要。 “Beauty Makers”公司适应了这种不断变化的趋势。去年，这家公司取得了积极成果，扩大了其在韩国美容行业的影响力。





韩国“Beauty Makers”公司提供了一个平台，人们可以在这里使用自己的专业知识向消费者展示新产品，并对市场上现有产品进行升级。韩国“Beauty Makers”公司满足了世界各地对美容的不同需求，并为韩国化妆品开拓了一个新的发展方向。