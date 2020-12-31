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去年，受新冠疫情影响，世界各地的人们花更多的时间呆在家里，智能手机、电脑和家用电器的销量明显增加，随之而来的是市场对用于这些产品的半导体零部件的需求大幅上升。半导体制造商满负荷生产，力求满足市场对于芯片的需求，然而需求量仍然超出了供应量。市场对半导体的需求量一直在增长，导致全球半导体行业蓬勃发展。这种趋势预计将持续一段时间，因此人们的注意力也转移到了半导体龙头企业——韩国三星电子与台积电之间的竞争。今天，我们邀请到了韩国半导体产业协会的安基贤（音译：안기현）先生，与他共同聊一聊韩国芯片制造商应该如何利用这个半导体“超级周期”的发展机遇。





在无接触式消费趋势下，半导体生产工厂正在满负荷生产，以满足市场对芯片的爆炸性需求。预计半导体市场将迎来另一个高需求的“超级周期”。目前，半导体工厂用更多的设施生产应用在智能手机、电脑和家用电器上的芯片，而不是车辆芯片。再加上，生产车辆芯片比生产其他芯片难度更大。然而，现在对汽车的需求也不断增长，据我所知，用于汽车的半导体也有供不应求的现象。





1月28日三星电子公布2020年营业利润达到35.9939万亿韩元，同比增长了近30％，创下历史第4高利润。正如所预期的那样，其中大部分来源于半导体业务。去年，公司的半导体销售额达72.86万亿韩元，营业利润达到18.81万亿韩元。这意味着半导体业务占公司去年总营业利润的一半以上，但和其他半导体企业相比，三星电子的半导体利润并不算高，其竞争对手英特尔和台积电的利润都高于三星。分析人士认为，去年三星存储芯片的利润占其半导体利润的近90％，而三星存储芯片的价格在很大程度上受到供需关系的影响，因此未来很难在这个领域确保稳定的利润。相反，代工巨头台积电几乎不受存储芯片价格波动的影响。





三星电子同时生产存储芯片和系统半导体。实际上，存储芯片价格在2019年和2020年有些疲软，这将可能拉开三星与台积电之间的利润差距。所谓“半导体代工厂”指的是，受委托生产系统半导体的企业。尽管英特尔拥有自己的生产工厂，但许多其他公司却没有工厂，因为建造半导体生产工厂的成本很高，而更多的是将制造外包给半导体代工工厂，自身仅负责系统半导体的研究和设计。台积电就是世界上最大的半导体代工厂。





去年，虽然台积电的销售额比三星电子少了约20万亿韩元，但其营业利润为22.4万亿韩元，比三星电子多3.6万亿韩元，营业利润率高达42.3％。这家台湾公司在2018年的营业利润仅为三星电子的三分之一，其仅用了3年的时间就超过了三星电子，并继续提高其全球地位。就市值而言，台积电是全球最大的半导体公司。英特尔的市值不到台积电的一半，三星电子的市值也落后于台积电。韩国科技巨头三星的股价在过去一年中上涨了50％，而同期台积电的股价却飙升了100％以上。





台积电比其他公司更早地开始代工业务。它拥有最大的代工工厂，占据了全球代工市场的一半以上，且配备了所有生产技术，公司可以制造其客户想要的产品。





台积电迅速成长为全球最大的半导体代工厂，这归因于芯片市场的重大变化。随着5G技术不断发展，人工智能和自动驾驶汽车的兴起和普及，标准化芯片需求正在不断下降，而苹果、亚马逊和谷歌等公司正在设计自己的定制芯片。在这样的背景下，台积电控制着全球一半以上的半导体代工市场。





台积电创建了一个新的业务，即代工，并一直保持在该领域的领先地位。只有台积电和三星电子拥有高科技技术并对半导体制造设施进行投资，因此那些想要生产先进高科技半导体的企业必须选择其中一家公司，三星和台积电两家企业要满足不断增长的对高科技半导体的需求。





去年，三星电子占据了全球半导体代工业务的16.4％，继台积电之后占据第二大市场份额。台积电计划今年投资30万亿韩元，而三星在2019年宣布计划在未来10年内投资133万亿韩元以扩大代工业务。分析人士认为，全球半导体行业的竞争将集中在三星与台积电之间的竞争。





三星电子在存储芯片制造技术方面独占鳌头。为了在先进的半导体生产领域与台积电进行竞争，三星需要快速升级其生产设备，不断积累代工业务的经验和技术，以确保获得更多的客户。业界预测，全球半导体代工市场将由三星电子和台积电主导。三星在2019年公布了其投资计划，希望能成功实现其雄心勃勃的目标。





关于今年的半导体代工投资计划，三星电子没有公布具体数字，但是公司表示将在未来3年内扩大生产设备投资，并推动有意义的并购项目。韩国其他几个代工公司，例如全球第十大代工公司DB HiTek公司以及SK海力士的子公司SK海力士System IC公司也一直专注于半导体生产，努力提高其竞争力。我们希望韩国公司能够利用这次半导体的“超级周期”发展机遇，提升产品和技术的竞争力，在未来的市场竞争中实现更大的飞跃。