进入菜单 进入原文

档案
档案
About us Go to KBS

廉慧兰

#明星档案 l 2021-02-02

ⓒ acefactory.official instagarm


职业：演员

出生年份：1976年

身高：168cm

学历：首尔女子大学国语国文系

出道：话剧《崔老师》（2000）


大学时期廉慧兰参加了表演社团，从此爱上了表演。之前她认为自己并没有什么长处，但自从开始表演后，周围人无不对她的演技赞叹有加。


廉慧兰是演艺圈中公认的“黄金绿叶”，虽然参演的作品中她多为配角甚至龙套角色，但她自然、真实的表演都能为作品整体加分不少，并给观众留下深刻印象。


廉慧兰塑造角色的本领十分强大，各种剧集中的不起眼的大婶儿、《山茶花开时》气场强大的女强人律师洪子英、电影《我能说》中罗文姬的市场闺蜜“珍珠嫂”、《鬼怪》中金高银的坏姨妈等，无论角色出场时间长短，都能成为剧中亮点。而在2021年开年大热剧集《驱魔面馆》中，廉慧兰所饰演的主角之一、拥有治愈超能力的恶鬼捕手更是让观众惊呼这位中年女演员“有无限可能”。


主要代表作：

·电视剧：

《驱魔面馆》（2021）

《双甲路边摊》（2020）

《巧克力》（2019）

《山茶花开时》（2019）

《LIFE》（2018）

《机智的监狱生活》（2017）

《孤独又灿烂的神：鬼怪》（2016）

《Dear My Friends》（2016）


·电影

《新年前夜》（2021）

《孩子》（2021）

《光与铁》（2021）

《邻居》（2020）

《82年生的金智英》（2019）

《女警》（2019）

《证人》（2019）

《国家破产之日》（2018）

《我能说》（2017）

《长寿商会》（2015）

《海雾》（2014）

《密阳》（2007）

《杀人的回忆》（2003）

 

·主要获奖经历：

KBS演技大赏 中篇连续剧 最佳女配角（2019）

首尔话剧节 人气奖（2010）

第42届东亚话剧奖 最佳新人奖（2006）

第1届美丽话剧人奖 人气奖（2004）

目录

推荐内容

Close

为了向听友提供更好的服务，KBS WORLD Radio网页正在应用Cookie和其它相关技术。您持续浏览本台网页，将被视为您已同意利用上述技术和本台的《个人信息处理方针》政策。 详细内容 >