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职业：演员

出生年份：1976年

身高：168cm

学历：首尔女子大学国语国文系

出道：话剧《崔老师》（2000）





大学时期廉慧兰参加了表演社团，从此爱上了表演。之前她认为自己并没有什么长处，但自从开始表演后，周围人无不对她的演技赞叹有加。





廉慧兰是演艺圈中公认的“黄金绿叶”，虽然参演的作品中她多为配角甚至龙套角色，但她自然、真实的表演都能为作品整体加分不少，并给观众留下深刻印象。





廉慧兰塑造角色的本领十分强大，各种剧集中的不起眼的大婶儿、《山茶花开时》气场强大的女强人律师洪子英、电影《我能说》中罗文姬的市场闺蜜“珍珠嫂”、《鬼怪》中金高银的坏姨妈等，无论角色出场时间长短，都能成为剧中亮点。而在2021年开年大热剧集《驱魔面馆》中，廉慧兰所饰演的主角之一、拥有治愈超能力的恶鬼捕手更是让观众惊呼这位中年女演员“有无限可能”。





主要代表作：

·电视剧：

《驱魔面馆》（2021）

《双甲路边摊》（2020）

《巧克力》（2019）

《山茶花开时》（2019）

《LIFE》（2018）

《机智的监狱生活》（2017）

《孤独又灿烂的神：鬼怪》（2016）

《Dear My Friends》（2016）





·电影

《新年前夜》（2021）

《孩子》（2021）

《光与铁》（2021）

《邻居》（2020）

《82年生的金智英》（2019）

《女警》（2019）

《证人》（2019）

《国家破产之日》（2018）

《我能说》（2017）

《长寿商会》（2015）

《海雾》（2014）

《密阳》（2007）

《杀人的回忆》（2003）

·主要获奖经历：

KBS演技大赏 中篇连续剧 最佳女配角（2019）

首尔话剧节 人气奖（2010）

第42届东亚话剧奖 最佳新人奖（2006）

第1届美丽话剧人奖 人气奖（2004）