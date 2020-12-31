方珉昊《짜장면是对的》

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胜弼今天从家里出来的时候也做好了最坏的心理准备，稍有不慎，可能今天就回不来了。一想到如果被情报局抓住，如果他们翻了这个房间……胜弼就浑身冒冷汗。早上从家里出来的时候，他把自己电脑里存着的有关“짜장면”的文件夹全部删除了。虽然很是麻烦，但因为担心保安问题，胜弼每天都会不厌其烦地这么做。





승필은 오늘도 단단히 각오하고 집을 나섰다.

자칫 잘못하면 돌아오지 못할 수도 있다.

이 생각만 하면 식은 땀이 났다.

만약 정보당국에 붙잡히기라도 하면,

그들이 이 방을 뒤지기라도 하면.





아침 느지막이 집을 나서면서

승필은 자신의 컴퓨터에 저장된 짜장면 관련 파일들을 모두 지웠다.

승필은 매일 이 귀찮은 일을 빠뜨리지 않았다.

보안을 염려했기 때문이었다.









“짜장면是对的”是一种比喻的说法。一直以来，韩国语炸酱面的标准说法被认为是“자장면”，这让我觉得很郁闷。大家平时都说是“짜장면”，但根据标准语的原则要写成“자장면”，所以我从这里得到了构思灵感，希望借助讽刺的手法来描绘这个社会某种沉重、压抑的气氛。我认为韩国是个民主社会，但民主主义不是没有受到威胁的一面。我也曾经历过言论自由、表达自由等受到侵害的情况，因此希望通过这一题材对相关问题发出批判的声音。









根据胜弼的理论，炸酱面最重要的是色泽，放了太多油，泛着油光的炸酱面吃起来会很腻，但如果光泽过于暗淡也不好，那就意味着面条会比较硬，炸酱面要看起来闪着黑色的润光，在那光泽里要有无法言说的深度。还有炸酱面太甜也不行，想着现在的人们喜欢吃甜的，就不管三七二十一放很多甜的调味料做出来的炸酱面还不如就叫作“자장면”。

“太好吃了，我都要哭了。”

“我真想把这家饭店的招牌给改了，炸酱面不能被叫作‘짜장면’这样的事情跟不能管父亲叫父亲、不能管哥哥叫哥哥一样可悲。”

“点餐的时候可以用‘짜장면’的日子一定会到来的。”

胜弼握住了秀贤拿着筷子的手，比任何时候都希望得到她的心。





짜장면은, 승필의 지론에 따르면 무엇보다 빛깔이 좋아야 했다.

짜장면은 까맣고 윤기가 흐르면서도

그 빛깔에 어딘지 모르게 깊이가 느껴져야 했다.

또한 짜장면은 단맛에 치우쳐서도 안 되었다.

조미료를 잔뜩 쳐서 달달한 맛을 낸 짜장면은

차라리 자장면이라 해야 했다.





“눈물이 나, 너무 맛있어서”





“이 집 간판을 고쳐주고 싶어.

짜장면을 짜장면이라 부르지 못하는 건

아비를 아비라 부르지 못하고, 형을 형이라 부르지 못하는 홍길동처럼 슬퍼”





“꼭 올거야, 그런 날. 짜장면을 짜장면이라 부르며 주문할 수 있는 날”





승필은 젓가락을 든 수현의 손을 꼭 쥐었다.

승필은 어느 때나 수현의 마음을 붙들고 싶어했다.









*备注：广播中将짜장면的中文读为炸（zhà）酱面是为了和자장면炸（zhá）酱面做区分。









作者 方珉昊（방민호），1965年6月10日出生。2007年获得“第18届金达镇文学奖”。现任韩国现代文化学会理事。