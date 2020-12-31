《漫话国乐》 旌善阿里郎 / 风是 / 借东风

韩国最具代表性的民谣《阿里郎》按照地区与时代流传着30多种版本，其中历史最久的是江原道旌善地区的《旌善阿里郎》（原名：《阿拉里》）。这首民谣以优美动人的歌词著称，其中有一段歌词尤为动人：

“下雪么？

还是要下雨？

倾盆大雨还是梅雨呢？

瞧~一朵朵乌云云集万寿山了……”





关于《旌善阿里郎》的起源，有一种说法是取自一对年轻男女的爱情故事。相传，这对年轻男女的家隔着河川对望，两人偶然相识坠入情网后开始秘密恋爱。有一次，两人偷偷相约，未料前一天夜晚下了暴雨而河水涨高，由于木筏被暴雨冲走，两人无法渡河见面，所以只能隔河相望，并对唱了这首哀婉动听的民谣。





现代人约会可以打电话或发个短信联系就可以，但古时候连传个口信也并不容易，所以一旦相约，无论发生什么事情，只有前去赴约才能说上话。这对情侣眼见河水涨高，船夫也不见了踪影，这下无法渡河见面，只能隔河相望，所以内心焦灼地唱起歌来。

《旌善阿里郎》/ 金秉基、朴景媛（音）





古时候下暴雨会很难赴约与情人见面，女唱歌曲《风是》也诉说着同样的故事，描写了女人期盼与情人相约的心境：

“今晚天气突然风吹雨打，

风似大地震动，

雨是倾盆大雨，

情人发誓今晚相约，

可情人终究会赴约吗？

倘若情人果真赴约，

我们还是颇有缘分的。”





这首歌描写了一对年轻男女偶然对上了眼，以现代人的说法是玩了暧昧。之前眉目传情的两人终于说好傍晚相约，但天公不作美，天气骤变，暴风雨一起袭来，风吹得犹如大地震动，天还下着倾盆大雨。眼见这种情况，女方心想在这样的坏天气里，如果心上人顶风冒雨赶来赴约，我们就是注定的命运了，所以由衷地期盼心上人能如期而至。尤其是这首歌曲的演唱者清脆圆润的歌喉听了令人心碎。

女唱歌曲羽乐《风是》/ 金娜利（音）





古代的战争也深受天气的影响。当时，弓作为最具代表性的杀伤性武器，随着风向，射程会相差悬殊。在中国古典名著《三国演义》里也有关于弓箭的精彩片段。当曹操大军与孙权刘备联军在长江的赤壁对垒，诸葛亮制定出火攻曹营的计划，可当时正值隆冬，在冬至之际一直刮西北风，这时候如果用火攻，不但烧不着驻扎北岸的曹操大军，反而会烧到自己的军队。在此危急时刻，诸葛亮出谋划策，说他可以祈祷做法，从老天那里借东风，这样就可以火攻曹营。孙权的军师周瑜是个心胸狭窄、嫉妒心强的人，他一直觉得诸葛亮有夺天地造化之功与鬼神莫测的法术，将来必会对东吴造成威胁，所以听了诸葛亮荒谬的提议，周瑜就心中暗自拍手称快。如果诸葛亮真的借来东风，可以战胜曹操大军，如果借不到东风，就以欺君之罪抓住诸葛亮的把柄。不过，诸葛亮早已看破周瑜的心事，可他还是泰然自若地在南屏山上搭起七星坛，并登坛做法。过几天，赤壁一带果然刮起了东风，对此周瑜大吃一惊，认为这样下去，诸葛亮肯定会成为东吴的祸害，于是下决心未雨绸缪，必须斩草除根。可周瑜的心机再次被诸葛亮看穿，诸葛亮为此早已做好了准备，当周瑜的手下赶到七星坛时，诸葛亮早已坐船离开了。

盘索里《赤壁歌》中的“借东风”/ 郑权镇