美日首脑通话内容及其意图

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在美国新政府着手研讨对北韩政策新战略的情况下，拜登总统和日本首相菅义伟上月28日进行了首脑间通话。





在拜登就职总统后首次进行的美日首脑间通话中，两国首脑就美日同盟和韩半岛无核化的必要性达成共识，并商定加强美国、日本、澳大利亚、印度四国安全合作机制。这意味着美国拜登政府将通过恢复与同盟国的关系，积极解决北韩核问题。主要内容为加强美日澳印四国安全合作机制，且美日两国加强合作，共同牵制中国和对中国施压。《美日安全保障条约》第5条规定，如果日本受到武力攻击，美日两国将采取行动共同应对。因此，对日本来说，通过此次美日首脑通话再次确认美国将保障日本的安全，且将中日两国围绕领土主权问题争执不休的钓鱼岛及其附属岛屿，也就是日本政府所说的尖阁诸岛纳入美日两国共同应对的范围内，取得了极大的外交成果。此外，美日首脑还就中国问题和包括北韩在内的地区安全问题进行了紧密协商。特别值得一提的是，美日两国首脑再次确认将为实现韩半岛完全无核化和尽快解决遭北韩绑架日本人问题作出共同努力。





令人瞩目的是，美国总统拜登和日本首相菅义伟除两国之间的问题外，还就北韩核问题交换了意见，并提及韩日争端。据悉，美国总统拜登提及遭北韩绑架日本人问题，日本首相菅义伟向拜登总统说明了强征韩国劳工和慰安妇问题。在此过程中，日本首相菅义伟很可能仅传达了日本单方面的立场。美日两国首脑在此次通话中可能就完全实现北韩无核化达成原则性协议，这意味着今后将通过更强有力的对北韩制裁，迫使北韩回到谈判桌前。此外，两位首脑还就加剧韩日纠纷升级的二战期间日本强征韩国劳工诉讼案赔偿判决问题和韩籍日军慰安妇受害者问题交换了意见。日本《读卖新闻》报道，美日首脑认为，韩美日三国应共同应对北韩核导开发，并就日本强征韩国劳工诉讼问题和慰安妇问题交换了意见。《每日新闻》也报道美日首脑在通话中就韩国问题交换意见，且拜登总统有可能敦促菅义伟首相改善韩日关系。





在美国的东亚同盟体系中，日本是最亲近的盟邦，因此美国总统拜登首先与日本首相菅义伟进行首脑通话可说是理所当然的事情。但是美日首脑通话后，拜登总统并未立即与韩国总统文在寅通电话，由此看来，韩国像似不在拜登政府外交政策的优先顺序上。在东亚和印度太平洋地区，日本是美国最重要的战略伙伴，且美国目前以美日同盟为中心施展对中国牵制战略，因此拜登总统就职后，和美国历任总统一样，在其东亚地区的同盟国中首先与日本首相通电话，更何况日本是在美国印太战略中不可或缺的重要伙伴。尽管如此，韩国政府仍有必要通过对美首脑外交和韩美外长会谈等，为维护国家安全和利益作出最大努力。





有分析认为，美国总统拜登直到韩国时间4日早上才与韩国总统文在寅通电话的原因在于韩中两国此前进行了首脑通话。1月26日进行的韩中首脑通话虽然是中方提议的首脑通话，但这有可能让美国对韩国产生误会。也就是说，在拜登政府预示对中国施压，并要求韩国等同盟国提供协助的情况下，韩国和中国进行首脑通话有可能让拜登政府误会韩国不愿配合其对中国战略方针。对此，韩国总统府青瓦台表示，这是韩中两国从拜登政府成立以前的去年开始讨论的新年问安层面的通话。美国外交界人士分析称，拜登总统和菅义伟首相在文在寅总统和习近平主席通话的第二天进行首脑通话可被解析为韩中对美日格局的形成。此外，日本媒体最近报道，中国国家主席习近平像似要正面应对美国等国家构建的对中国包围网。在拜登政府对中国采取强硬立场并试图加强韩美日合作的情况下，韩国和中国进行首脑通话可以说给美国留下了误会的余地。





最近，美国国务卿布林肯表示将全面重新研讨对北韩接近法，白宫表示将制定对北韩新战略，但是韩国政府却热衷于改善南北韩关系。文在寅总统表示，应尽快重启以新加坡联合声明为起点的美北协商，并更换外交部长官，以重新启动韩半岛和平进程，因此必须尽快与拜登政府进行沟通与协调。拜登政府认为，特朗普总统的无核化政策未能获得成功，并将以有别于特朗普政府的政策解决北韩核问题。据悉，拜登政府将对北韩采取刚柔并济的两面战术，但是文在寅政府将重点放在重启南北韩对话上，并试图通过对话说服北韩回到美北对话的谈判桌前。由于韩美两国的最终目的在于重启美北对话并通过协商解决北韩核问题，因此韩美两国有必要通过沟通与协调，为重启美北无核化协商营造良好的环境与条件。





拜登政府强调韩美日同盟的重要性，但是在韩日关系趋冷的情况下，韩美日同盟将难以发挥其作用，因此文在寅政府有必要设法改善因韩国大法院判决日本战犯企业向日本殖民统治韩国时期被强征劳工受害者进行赔偿而极度恶化的韩日关系。在拜登政府的立场上，为牵制中国和解决北韩核问题必须加强韩美日合作，且美国总统拜登在与日本首相菅义伟进行首脑通话时也强调这一点，并敦促日本改善与韩国的关系，因此今后也会敦促韩国改善与日本的关系。但是为改善韩日关系，首先要通过真诚的对话，致力于解决两国间诸多外交悬案。





据悉，重视韩美日同盟的拜登政府有可能出面扮演解决韩日纠纷的协调者角色或韩日对话的促进者角色，因此在瞬息万变的国际局势中，韩国政府必须为解决韩半岛问题发挥积极的作用。