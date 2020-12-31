ⓒ Getty Images Bank

北韩由朝鲜中央银行独揽所有金融业务，但是几乎不提供类似于韩国商业银行的个人金融服务。在此情况下，随着市场活跃度的提升，北韩推进设立地方银行，北韩媒体大约从5年前开始报道相关事宜。





北韩媒体从2015年、2016年时开始报道地方银行相关事宜，直到现在也对此进行报道。2015年12月14日，北韩劳动党机关报《劳动新闻》在报道第3届全国财政银行工作人员大会消息时说，咸镜北道银行总裁李光浩作为讨论组成员之一出席了大会。一般来说，北韩将国营银行朝鲜中央银行各地方分行称为中央银行某某分行，因此北韩所谓的咸镜北道银行应该不是中央银行的分行，而是近几年设立的地方银行。北韩媒体将李光浩介绍为咸镜北道银行总裁，这意味着咸镜北道银行是在一定程度上具有独立性和自主性的金融机构。此外，北韩平壤广播电台介绍过的慈江道银行被推测为是从朝鲜中央银行独立或接管中央银行部分业务的地方金融机构。总之，北韩在各地设置经济开发区，并将中央银行的部分运营权移交给新设立的地方银行。





北韩于2006年制定《商业银行法》，积极推进设立大型商业银行，2010年表示将设立出资规模为100亿美元的国家开发银行，但是在资金筹措上遭遇困难，且坚持计划经济的势力反对引入市场经济而未能加快设立商业银行，因此北韩就将设在各市、道的中央银行分行转换为具有商业银行性质的地方银行。北韩允许新兴富豪“钱主”投资设立具有商业银行性质的地方银行后，2015年分别设立咸镜南道银行、慈江道银行、两江道银行和平安南道银行，2017年在平壤设立平壤银行，完成了在各市、道设立地方银行的工作。





20世纪90年代，北韩经济处于瘫痪状态，朝鲜中央银行难以发挥其应有的作用。国营企业因生产能力下降，无法顺利供给产品，收益也随之大幅缩水，没有多少资金回流银行。此外，集市商人都不愿意把钱存入银行而使银行更难以筹措资金。因此，金正恩政权成立后，试图将中央银行的部分业务转移至地方，并于2013年5月制定《经济开发区法》，设置经济特区，但是难以筹措所需资金。由此看来，北韩的地方银行很可能以高利息吸引商人存款的商业银行模式作为运营的主要手段。一般来说，在传统的社会主义计划经济体制下，由国家供给商业银行的设立资金和运营资金，但是北韩当局只允许能自身筹措设立资金和运营资金的企业所向中央银行提出申请并获得认可后，在地方设立商业银行。





朝鲜中央银行的主要职能为发行货币和调节货币流通量，向政府、公共机关和企业供给资金，并负责全国货币结算等业务，而新设立的地方银行被赋予独自管理各地区内资金的权限。据悉，北韩地方银行具有存款、贷款、开户、国内结算、对外结算、外币兑换、确认或保障客户的信用、发行银行卡等13种职能。其中，贷款、发行债券、贵金属交易、固定资产登记、国库代理等业务由中央银行转移至地方银行，存款、外币兑换、个人开户、货款结算、发行银行卡等是地方银行的新添业务。过去，朝鲜中央银行限制个人存款和贷款，只允许企业所开设存款账户、提供贷款等服务。但是地方银行允许个人开设能够转账、结算的个人存款账户等，出现了相当的变化。





北韩的地方银行虽然具有商业银行的性质，但也存在明显的极限，因为北韩的地下钱庄扮演所谓的“私人银行”角色，除外币兑换外，还提供存款、放贷和汇款等服务。特别值得一提的是，地下钱庄的存款利息高于地方银行，且北韩居民对银行持不信任态度而使地方银行难以吸引个人和商人的资金。此外，北韩地方银行的贷款发放受到较大制约。北韩并非推进全面改革，而是限制性地进行改革，因此地方银行也和企业所一样无法完全自由地展开经营活动。以韩国的银行为例，只要提供满足一定条件的担保，任何人都能获得贷款。但是北韩的地方银行并非给有担保的所有企业所提供贷款，而是为资金一时短缺的企业所提供资金支援。此外，由于北韩的地方银行以地方政府的预算设立，其资金优先投入地方政府的事业计划，然后将剩余的资金贷给企业所。目前，北韩地方银行的举措类似于设立初期的中国地方银行。如果地方政府的事业计划以失败告终，地方银行的财务状况也会随之恶化，这将更难以向企业和地区居民提供金融服务。





以目前的情况来看，北韩必须尽快完善市场经济体制，因为这样，北韩的企业才能通过资金支援创造收益，并将其存入银行。换句话说，地方银行若具有任意发放贷款的权限，企业就能灵活地展开经营活动，这将延伸至企业销售额和银行存款额的增加。据悉，北韩部分地区为促进存贷款等资金的良性循环而将地下钱庄合法化。在北韩的立场上，将地下钱庄合法化是可取的选择。如果地方银行的存款利率高于地下钱庄、贷款利率低于地下钱庄，地下钱庄将难以维持下去，但是目前的情况并非如此，因此北韩当局有必要通过地下钱庄的合法化，让地下钱庄的庄主们依法展开金融活动，并与地方银行相辅相成，实现资金的良性循环。事实上，平安南道银行以平城地区钱主的资金设立商业银行，为当地居民和商人提供贷款服务。另外，北韩各地在积极引进银行卡自动结算系统。目前，除平壤和部分大城市外，在其他地区无法使用银行卡。由于北韩尚未构建全国通用的银行卡系统，为了在地方使用大城市发行的电子卡，必须在地方银行开立存款账户，而且只能作为充值消费卡使用。如果北韩引进韩国的银行卡自动结算系统，不但能增加地方银行的刷卡手续费，还能方便北韩居民提取银行存款。





北韩设立商业银行可说是促进金融改革的一种信号，但是地方银行为确保收益和发挥商业银行的功能，仍有较长的一段路要走。因此，我们希望北韩尽快共享韩国金融基建开发经验，通过透明、公正、便捷的金融体系，提高北韩居民对银行的信任度。