BLACKPINK成员Jennie的YouTube频道订阅人数突破500万人。





近日,Jennie在自己的Ins上发帖称:“感谢大家喜欢我的YouTube。”接着还以英文致谢表示:“What is going on. Thank you guys for the love towards my totally home made video. ”





Jennie此次通过SNS发文向粉丝们表示谢意是因为她于1月13日开设的YouTube频道“Jennierubyjane Official”的订阅人数仅仅3周的时间便突破了500万人。





另外,BLACKPINK于上月31日通过官方YouTube频道首次举行在线演唱会“YG PALM STAGE-2021 BLACKPINK: THE SHOW”,引起了热烈反响。