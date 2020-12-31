韩个人投资者抱团反对 政府再延卖空禁令

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韩国政府3日表示，将从5月3日起允许韩国综合股指200、科斯达克150的成分股卖空，并允许个人投资者卖空。同时，其他股票的卖空禁令将无限期延长。政府此前秉持禁令结束后全面重启允许卖空的方针，此次让步从一定程度上是接受了个人投资者的要求。





卖空是指投资者在看跌股价的前提下借入股票卖出，并在约定的时间重新买入股票偿还的交易方式。若投资者卖出股票后股价下跌，便可从中赚取差价，反之则蒙受损失。





去年3月韩国股市因新冠疫情扩散陷入恐慌，政府发布了为期6个月的卖空禁令。随后由于个人投资者的反对，政府将禁令延长一次至今年3月。此次措施的重点是部分解除卖空禁令、允许个人投资者卖空，旨在同时起到解除卖空禁令和保护散户投资者的效果。金融部门决定根据个人投资者的经验和能力分级别允许卖空，在拓宽个人投资者参与卖空渠道的同时保护投资者。





韩国个人投资者强烈反对原定于今年3月重启的允许卖空制度，认为该制度仅对外国和机构投资者有利，导致股市成为“不公平的运动场”。不少个人投资者甚至要求永久废除卖空制度。由于韩国个人投资者的这一行动与美国GameStop事件性质相似，因此被称为“韩国版GameStop运动”。





GameStop是美国一家视频游戏线下连锁零售商。从去年起，该公司的股票因部分利好开始上涨，不过受新冠疫情的影响，实体专卖店前景黯淡，GameStop成为了卖空对象。但是个人投资者在线上抱团，大量买入并持有GameStop股票，以抵抗对冲基金等大型资本的卖空。这使该公司的股价保持坚挺，卖空方蒙受巨大损失。虽然最终GameStop的股价还是出现了暴跌，该运动也事实上以失败告终，但仍展现了个人投资者的力量。





有意见认为，“韩国版GameStop运动”对政府政策造成了影响，获得了一定程度上的成功。卖空禁令被部分维持，个人投资者也获得了参与卖空的渠道。此外，股票转让税征收对象标准调整方案的实施也被推迟，根据该方案，被征税股东的标准从原本的持有10亿韩元股份大幅下调至3亿韩元。这体现出个人投资者在韩国股市中地位的提高。去年新冠疫情大流行期间，外国和机构投资者在韩国股市大量抛售股票，个人投资者的持续买入撑起了股市。去年，外国和机构投资者的净卖出额分别为25万亿韩元和35万亿韩元，但个人投资者的净买入额则高达63.7万亿韩元。过去，个人投资者由于信息不足等原因在韩国股市几乎不具备影响力，被贬低性地称为“蚂蚁”，但目前已成为政府无法忽视、足以影响政策的一股力量。